«Roboterhund» wachen über Baustellen im Land

Es ist eine echte Revolution, die in Anwesenheit von DP-Mittelstandsminister Lex Delles präsentiert wurde. Die Firma Stugalux hat auf einer Baustelle in Hesperingen die neuste Investition des Unternehmens vorgestellt: zwei «Spot»-Roboterhunde des amerikanischen Herstellers Boston Dynamics. Die in den USA entwickelten Geräte sind die ersten ihrer Art, die in Europa zum Einsatz kommen. Sie sollen im Großherzogtum auf Herz und Nieren getestet werden. «Der Vertrag wurde im November 2019 unterzeichnet, und wir haben sie im vergangenen Juni erhalten», erklärt Joël Schons, einer der Direktoren von Stugalux. Die Firma hat sich verpflichtet, 200.000 jährlich in das Programm zu investieren, das die Arbeit auf der Baustelle optimieren soll.

Der «Spot»-Roboter hat die Größe eines Hundes, vier Beine und einen Körper. Auch seine Bewegungen erinnern an einen Hund, es geht vor und zurück, die Maschine legt sich hin, schaut auf und ab und nickt sogar mit dem Kopf. Sie ist mit Radargeräten, vier Kameras, Sensoren und einem Prozessor ausgestattet und soll Messungen in im Bau befindlichen Gebäuden vornehmen, um ultrapräzise 3D-Modelle von Räumen zu ermöglichen. Daten, die regelmäßiger erhoben werden können und somit langfristig Zeit bei der operativen Arbeit der Teams sparen. Hat das Gerät einmal die komplette Baustelle erfasst, kann er künftig selbstständig über die Baustelle navigieren. Auch dann, wenn später dort neue und unbekannte Hindernisse auftauchen.

«Diese Roboter werden niemals die Menschen ersetzen»

Auf dem Rücken des Roboters können viele Werkzeuge installiert werden, die derzeit von der Bauindustrie entwickelt werden. Für viele Aufgaben. Joël Schons ist sich sicher, dass diese Technologie die Zukunft des Bauens ist. «Es ist großartig zu sehen, wie diese Unternehmen einen Schritt vorwärts machen», sagte Delles. Der faszinierte Minister ließ es sich daher am Donnerstag auch nicht nehmen, selbst die Steuerung des Roboters zu übernehmen. Den Skeptikern, die durch Roboter einen Verlust von Arbeitsplätzen befürchten, nimmt Schons den Wind aus den Segeln. Die Geräte seien schlicht ein zusätzliches Werkzeug, um den Arbeitnehmern die Arbeit zu erleichtern. Den Arbeiter ersetzen könnten diese niemals. Der Stugalux-Direktor sieht in den Roboterhunden vielmehr ein Mittel, mit dessen Hilfe sich die Produktivität steigern lasse.

Stugalux beschäftigt aktuell 400 Mitarbeiter im Großherzogtum und wächst auch in diesem Jahr weiter. Der bedarf an neuem Wohnraum bleibe konstant. Die zwei Roboterhunde sollen nicht lange zu zweit bleiben, mittelfristig will das Unternehmen weiter digitale Helfer in den USA bestellen. Europa-Pionier Stugalux hatte das Projekt über den Sommer «geheim» gehalten. Dennoch ist man sich im Unternehmen sicher, dass die Konkurrenz die Technologie ebenfalls mehr oder weniger langfristig einsetzen werde. Ein sichtlich überzeugter Lex Delles sagte, dass man an der Sache dran bleiben werde.

(L'essentiel/Sara Lima/Nicolas Chauty)