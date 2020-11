Teile der A7 am Wochenende komplett gesperrt

Die A7 wird am kommenden Wochenende von Samstag, den 21. November und Sonntag, den 22. November, teilweise in beide Richtungen gesperrt. Dies teilt die Straßenbauverwaltung in Luxemburg am Mittwochvormittag mit. Grund hierfür sind Grünschnittarbeiten zwischen den Anschlussstellen Schönfels und Waldhof sowie Tests im Gosseldinger Tunnel.

Nach Angaben der Straßenbauverwaltung werden die Arbeiten aufgeteilt. Für Phase eins wird die A7 zwischen dem Autobahndreieck Schönfels und dem Autobahndreieck Lorentzweiler von Samstag, 6 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird demnach vom Autobahnkreuz Mersch über die Umleitung «D4» bis zum Autobahnkreuz Lorentzweiler umgeleitet. Der Verkehr aus der entgegengesetzten Richtung wird von der Anschlussstelle Lorentzweiler über die «D3» bis zur Anschlussstelle Mersch umgeleitet.

Phase zwei erfordert Sperrung nur am Sonntag

Für Phase, am Sonntag, von etwa 7 bis 17 Uhr, kündigt die Straßenbauverwaltung eine Sperrung der A7 von zwischen dem Autobahndreieck Schönfels und dem Autobahndreieck Waldhof an – in beiden Richtungen. Der Verkehr aus Richtung Grünewald-Kreuz wird demnach vom Waldhof-Kreuz über die feste Umleitung «D1» und «D3» zum Autobahnkreuz Mersch umgeleitet. Aus der entgegengesetzten Richtung wird der Verkehr von der Anschlussstelle Mersch über die festen Umleitungen «D4» und «D2» zur Anschlussstelle Waldhof umgeleitet.

Die Vorbereitungen für beide Sperrungen werden nach Angaben der Straßenbauverwaltung etwa eine Stunde im Voraus beginnen. Die entsprechenden Umleitungspläne sind unter www.cita.lu/news zu finden.

(L'essentiel)