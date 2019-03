Anmeldungen für Neymar-​​Turnier sind offen

Das vom brasilianischen Fußballstar Neymar und der Marke Red Bull ins Leben gerufene Turnier wird auch in diesem Jahr in Luxemburg gastieren. Seit heute morgen sind die Anmeldungen für die Qualifikationsveranstaltung für die «Neymar Jr's Five» am 1. Juni 2019 offen. Der Hauptgewinn für Spieler zwischen 16 und 25 Jahren bist einen Platz im Weltcupfinale in Brasilien. Dort treffen die Mannschaften auch auf den PSG-Superstar Neymar.

Im vergangenen Jahr nahmen 40 Mannschaften an dem Fußballturnier teil. «Wir haben das Glück, zu den 40 Ländern zu gehören, die in Brasilien vertreten sein werden», erklärt Domenico Laporta, einer der Oranisatoren in Luxemburg.

Das Formular zur Online-Registrierung finden Sie unter www.redbullneymarjrsfive.com.

(Patrick Théry/L'essentiel)