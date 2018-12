Diese Themen sorgten für hitzige Diskussionen

Wir beginnen mit einer Geschichte, die insgesamt 580 Mal auf Facebook kommentiert wurde. Einem Kalifornier, der nicht genug von rohem Lachs bekommen konnte, wurde seine Leibspeise zum Verhängnis. Der Mann fing sich nämlich einen Bandwurm ein, der in seinem Darm heranwuchs und die stattliche Länge von 1,70 Meter erreichte. Er bemerkte den Parasiten erst, als ein Toilettengang nicht wie üblich vonstatten ging.

Februar Nestlé muss draußen bleiben

Der Champion im zweiten Monat des Jahres wurde fast 200 Mal geteilt und 400 Mal geliked. Die Meldung: Mehrere Lebensmittelketten haben dem Großkonzern Nestlé den Kampf angesagt und Produkte des Unternehmens aus ihrem Sortiment genommen. Die überwältigende Mehrheit der L'essentiel-Leser begrüßte den Schritt von Edeka, Colruyt und Co..

März Polizei jagt Gewaltverbrecher

Im März sorgte ein Raubüberfall in Luxemburg für Zündstoff auf Facebook. Maskierte Männer hatten einen Juwelier in der Hauptstadt gewaltsam überfallen. Weil die Täter beobachtet wurden, konnte die Police Grand-Ducale ein Phantombild von den Männern anfertigen. In der Hoffnung, dass die Beamten einen entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung bekommen, teilten unsere fleißigen Leser den Artikel 340 Mal.

April Kein Platz für Maulwürfe

Der April macht was er will – und die Betreiber des Golfplatzes in Clerf offenbar auch. Sie sagten den Maulwürfen, die ihre Sportanlage «umgruben» den Kampf an und stellten Fallen auf. Später wurden die fleißigen Erdwühler an Füchse und Greifvögel verfüttert – sehr zum Unmut unserer Leser, die sich auf unserer Facebook-Seite für einen besseren Tierschutz stark machten und den Artikel rund 350 Mal mit einem «Like» versehen haben.

Mai Polizei gibt Suche nicht auf

Seit 13 Jahren ist Jean-Marc Kiesch auf der Flucht vor der Polzei und damit einer der meistgesuchten Verbrecher des Großherzogtums. Europol hat ihn auf ihre «Most Wanted»-Liste gesetzt. Kiesch wurde 2000 in Luxemburg wegen vorsätzlichen Mordes und schwerer Körperverletzung zu 20 Jahren Haft verurteilt. Um dabei zu helfen, den Gesuchten zu schnappen, haben unsere Leser unsere Meldung 209 Mal geteilt.

Juni Kindesentführung an Luxemburger Schule

Das Wohlergehen eines Kindes, das im Juni aus einer Schule im Rollingergrund entführt wurde, lag den L'essentiel-Lesern besonders am Herzen. Die Polizei löste den «Amber Alert» aus – unser Facebook-Beitrag wurde rekordverdächtige 1905 Mal geteilt.

Wenn es im Sommer richtig heiß wird, ist dieses Insekt nicht fern: Der Eichenprozessionsspinner trieb im Juli des Jahres sein Unwesen in Luxemburg. Die feinen Härchen der Raupen können zu Hautreizungen und starkem Juckreiz führen und sind besonders für Allergiker gefährlich. Die Betreiber des Parc Merveilleux kämpften verzweifelt gegen die Raupen, die im Sommer 2018 wegen der starken Hitze besonders zahlreich auftraten. Aber auch eine Spezialfirma konnte das Problem nicht beheben. Viele Besucher blieben dem Park deshalb fern. Auf Facebook erreichte unser Beitrag insgesamt 617 Reaktionen.

Die Top-Nachricht des Monats August sorgte auf unserer Facebook-Seite für digitale Freudensprünge: Eine Filiale des Drogeriemarktes «dm» eröffnete im saarländischen Perl unweit der Grenzen zu Frankreich und Luxemburg. Der Facebook-Beitrag dazu erreichte fast 1000 Kommentare: Viele der Leser wollten den Tipp weitergeben oder fragten ihre Freunde nach einem Shopping-Date.

September Norovirus breitet sich aus

Ein Magen-Darm-Virus schwappte im September von Frankreich nach Luxemburg. Der Erreger sorgte in der Großregion für zahllose Kranke. Auch in diesem Fall halfen die Sozialen Medien unseren Lesern dabei, ihre Mitmenschen zu warnen: Der Artikel wurde auf Facebook fast 360 Mal geteilt und bekam über 140 Mal den Daumen nach oben.

Unter den L'essentiel-Lesern tummeln sich viele Fans des Horror-Genres. Das zeigte der am häufigsten kommentierte Artikel im Oktober. Kurz vor Halloween veröffentlichte der Streaming-Dienst «Netflix» die Serie «The Haunting of Hill House». Das Besondere daran: Auf Twitter berichteten viele Zuschauer von schlaflosen Nächten und Ohnmachtsattacken. «Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich wurde kurz ohnmächtig», schrieb eine Zuschauerin.

November Vater lässt Kleinkind in Auto

Das No-Go des Monats November leistete sich ein Vater, der seinen kleinen Sohn mitten in der Nacht im unversperrten Auto zurückgelassen haben soll, um Party machen zu können. Besorgte Passanten eilten herbei, um den Kind zu helfen. Gegenüber unserer Zeitung gab der Vater später an, den Jungen zuvor abgeholt und lediglich zehn Minuten lang mit einer anderen Person gestritten zu haben.

Dezember Schüsse in Straßburg

Trauriger Höhepunkt am Jahresende: Bei einem Terror-Angriff auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt am 11. Dezember fünf Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Ein verstörendes Amateurvideo, das auf Youtube veröffentlicht wurde, zeigte die tragischen Szenen während der laufenden Schießerei. Viele unserer Leser drückten auf Facebook ihr Mitgefühl aus, reagierten wütend oder machten sich Sorgen um ihre Sicherheit.

(sw/L'essentiel)