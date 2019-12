Loterie Nationale stellt eigene Spielautomaten auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Loterie Nationale wehrt sich. Weil in zahlreichen Gaststätten und Kneipen des Landes Spielautomaten die Gäste zum Zocken einladen, hat sie nun ihre eigenen Geräte zu Testzwecken aufgestellt. Die Konkurrenzautomaten sind nach Ansicht der Loterie illegal. Wir haben einen Automaten der Lotterie in einer Bar in Esch/Alzette getestet.

Anders als die herkömmlichen Automaten werden sie nicht mit Bargeld bespielt. Die Nutzer müssen an einem weiteren Gerät ein Ticket ziehen, auf das ihr Geld geladen wird, und über das sie sich ihre Gewinne auszahlen lassen können. So haben die Kneipenbesitzer nichts mit den Geld der Automaten zu tun. Dadurch will die Lotterie Betrugsfälle reduzieren. Die Ticketautomaten – und dadurch auch das Bargeld – werden von einem externen Dienstleister betrieben. Auf den Spielautomaten haben die Nutzer die Wahl zwischen zehn unterschiedlichen Spielen.

Nach Informationen von L'essentiel will die Loterie Nationale nach der Testphase etwa 60 ihrer Spielautomaten in ganz Luxemburg aufstellen. Die Laufzeit der Verträge zwischen der Lotterie und den Gaststätten beträgt ein Jahr. Die Wirte werden mit 30 Prozent des Umsätze beteiligt. Sie verdienen also deutlich weniger, als mit den Automaten der Konkurrenz. Die Lotterie begründet das mit den Mehrkosten für die Anschaffung der Geräte – sie kosten rund 15.000 Euro, die der Konkurrenz etwa 4000 Euro – sowie mit den Kosten, die durch den Dienstleister anfallen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)