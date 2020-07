Luxemburg fordert Bahnausbau in Europa

Luxemburgs Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) hat massive Investitionen in die Schieneninfrastruktur in Europa gefordert. In einem am Dienstag veröffentlichten offenen Brief an EU-Verkehrskommissarin Adina Valean verweist Bausch auf zusätzliche Finanzmittel, die nach der Corona-Pandemie verfügbar seien. «Das Ende der aktuellen Krise könnte als Sprungbrett dienen.» Eine bloße Wiederbelebung der vorhandenen Verkehrssysteme reiche nicht: «Wir brauchen einen wahren Umbruch.»

Bausch beklagte das «chronische Investitionsdefizit in die Bahn-Infrastruktur». Neben Investitionen müssten die grenzüberschreitenden Bahnverbindungen verbessert werden. Ein besserer internationaler Schienenverkehr sei auch nötig, um «eine echte Alternative zu Kurzstreckenflügen innerhalb der EU» anzubieten.

Bausch mahnte auch eine bereits 2017 vorgeschlagene europäische Fahrradstrategie an. Während der Corona-Pandemie hätten viele Bürger die Vorteile des Radfahrens wieder schätzen gelernt. Eine seriöse Verkehrspolitik könne ohne «aktive Mobilität» nicht gelingen. Luxemburg hatte am 1. März dieses Jahres als erster Staat der Welt den öffentlichen Nahverkehr im gesamten Land für alle Nutzer kostenlos gemacht.

(L'essentiel/dpa)