War gestern ein Nordlicht im Süden zu sehen?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Phänomen gibt es in Luxemburg ein oder zwei Mal im Jahr zu sehen, meist aber im Norden des Landes. Am Montagabend berichtete allerdings unsere Leserin Roberta Tobaldi aus Esch/Alzette, dass sie im Süden des Großherzogtums Nordlichter gesehen habe.

Roberta ist überzeugt davon, ein echtes Nordlicht gesehen zu haben: «Ich habe draußen eine Zigarette geraucht, als ich plötzlich gelbe und grüne Lichter über Rümelingen sah», berichtet sie. «Ich denke, es war ein Nordlicht», sagt Roberta überzeugt. «Ich wusste, dass man es manchmal im Norden des Landes beobachten kann, aber ich hatte so etwas noch nie im Süden gesehen. Es dauerte zwischen 15 und 20 Minuten. Ich hatte den Eindruck, dass man es bei weniger Bewölkung noch länger hätte beobachten können.»

Meteolux konnte das beobachtete Phänomen am Dienstag nicht als Nordlicht bestätigen: «Da wir am Findel sind und der Himmel am Montagabend ziemlich bedeckt war, können wir leider nicht bestätigen, ob es sich tatsächlich um ein Nordlicht handelt.»

(fl/L'essentiel)