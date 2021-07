So wollen Luxemburger Firmen Jobs halten

Mit der Gesundheitskrise und der Schließung von nicht lebensnotwendigen Betrieben hat die Leiharbeit im Frühjahr 2020 in Luxemburg zugenommen. Die Möglichkeit dazu ist jedoch nicht aus der Pandemie heraus geboren worden. «Arbeitgebern kann vom Arbeitsministerium nach Beratung durch die Adem erlaubt werden, ihre Mitarbeiter vorübergehend anderen Arbeitgebern zur Verfügung zu stellen», erklärt Julie Rasquin, Pressesprecherin der Adem.

Mit dieser Regelung können Unternehmen vermeiden, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken oder im schlimmsten Fall eine Kündigung aussprechen zu müssen. Im Jahr 2019 wurden acht Vorankündigungen registriert, im Corona-Jahr waren es 87. Während des Lockdowns richtete die Handelskammer «Job-Switch» ein, eine Plattform über die Mitarbeiter in Kurzarbeit an andere Firmen ausgeliehen werden konnten. Insgesamt konnten 537 Mitarbeiter vermittelt werden, 1460 Anträge sind insgesamt eingegangen.

Seit Beginn der Krise wurde besonders in den Bereichen Logistik, Kinderbetreuung, der Pflege und der Industrie, Leiharbeit eingesetzt, um den Personalmangel auszugleichen. Seit Anfang des Jahres haben ein Dutzend Unternehmen aus dem Industrie- und Dienstleistungssektor einen Antrag auf Arbeitnehmerüberlassung gestellt, einige der Fälle hingen mit der Coronakrise zusammen. Nach Angaben von Adem waren daran mehr als 230 Mitarbeiter beteiligt.

(NC/L'essentiel)