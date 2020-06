Schwestern mobilisieren mit Social Media-​​Aktion

Eine Woche nach der großen «Black Lives Matter»-Demonstration, die 2000 Menschen vor der amerikanischen Botschaft in der Hauptstadt versammelte, geht die Bewegung im Großherzogtum weiter. Mit Unterstützung des Vereins Lëtz Rise Up haben zwei Schwestern eine Social-Media-Initiative gestartet. Das Konzept ist einfach: eine «Black Lives Matter»-Botschaft an der eigenen Schutzmaske anbringen und dann ein Foto davon mit dem Hastag #luxblm posten.

«Als wir sahen, was in den Vereinigten Staaten geschah, dachten wir, wir müssten in Luxemburg etwas unternehmen», erklären die beiden Schwestern Doriane (29) und Auréliane Hardy Kavutse (28). Als belgisch-ruandische Frauen kennen die beiden ehemaligen Schülerinnen der Europäischen Schule das Thema Rassismus zur Genüge und sind aktuell beeindruckt, wie es in der Gesellschaft wahrgenommen wird.

« Zeigen, dass Luxemburg in der Lage ist, wirklich etwas zu verändern »

«Die Menschen sind jetzt empfänglicher», erklärt Auréliane. «Ich fand es wunderbar, so viele Menschen jeder Herkunft und jeden Alters bei der Veranstaltung zu sehen. Manche Menschen trauen sich nicht, das Wort 'schwarz' zu benutzen», sagt Auréliane, «andere verstehen nicht, dass rassistische Vorurteile täglich auf ihnen lasten. Auch wenn ich glaube, dass es für Menschen, die nicht gemischter Rasse sind, noch schwieriger ist», erklärt sie anhand ihrer persönlichen Erfahrungen.

Am Freitag fordern die beiden jungen Frauen daher all diejenigen in Luxemburg, die den Kampf fortsetzen wollen, auf, sich einen Slogan auf die Maske zu kleben: «Black Lives Matter», «Justice now», «Solidarity», kurze Botschaften, die «zeigen, dass Luxemburg in der Lage ist, wirklich etwas zu verändern», erklärt Doriane.

(Thomas Holzer/L'essentiel)