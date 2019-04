Laut Website sind Bettel und Conchita Wurst ein Paar

Es ist Conchita Wurst, die wir da im Abendkleid zu sehen bekommen. Sie legte 2019 einen spektakulären Auftritt beim Wiener Opernball hin. Wer ihr Begleiter ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur eines: Es ist nicht Xavier Bettel. Das aber behauptet die Nachrichtenseite BestNewsGH.com aus Ghana. Sie titelt zu dem Bild: «Treffen Sie den Premierminister Luxemburgs und seine Ehefrau Gauthier Destenay.»

Fehler können ja mal passieren. Aber wir sehen hier zwei Männer, die so gar keine Ähnlichkeit mit den beiden haben. Dabei bezeichnet sich der Autor des Artikels als «preisgekrönter Journalist». Kein Wunder also, dass das Bild online für Aufsehen sorgte.

The world has gone insane ???? #SundayThoughts https://t.co/MdeHHOS4lo