Schneider verzichtet auf den Esa-​​Chefposten

Etienne Schneider wird nicht für den Posten des Generaldirektors der Europäischen Raumfahrtagentur Esa kandidieren. Das teilte der ehemalige Vizepremier- und Wirtschaftsminister dem Radiosender 100,7 mit. Die Bewerbungsfrist sei am Montag abgelaufen. Schneider erklärte, dass er eine Cosnsultingfirma gegründet habe, auf deren Entwicklung er sich nun konzentrieren wolle.

Noch im Januar erklärte Schneider, dass er am Posten des Esa-Direktors interessiert sei und die Nachfolge Jan Wörners anzutreten. Der ehemalige LSAP-Minister hatte im Februar seine politischen Ämter niedergelegt und wechselte in die Privatwirtschaft. Zurzeit sitzt Schneider im Verwaltungsrat von ArcelorMittal und der russischen Beteiligungskonzerns Sistema. Der der deutsche Bauingenieur Wörner steht seit 2015 an der Spitze der Esa. Sein Vertrag wurde nicht verlängert.

(fl/L'essentiel)