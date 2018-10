Reform für Mietzuschüsse trägt Früchte

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit dem 1. Januar hat sich das Mietzuschussgesetz, das einkommensschwachen Haushalten Zuschüsse für gute Mietwohnungen gewährt, geändert. Die monatliche Miete muss nun mehr als 25% des Einkommens betragen (bisher 33%). Sozialtransfers werden nicht mehr für Einkommenszwecke berechnet. Auch die Einkommensgrenzen wurden angehoben: 2500 Euro für eine Einzelperson gegenüber bisher 1874 Euro und 4500 Euro für eine Familie mit drei Personen (bisher 3374 Euro).

Ziel der Regierung war es, mehr Familien zu erreichen. Die bisherigen Zahlen scheinen dies zu bestätigen. Zwischen dem 1. Januar und dem 15. September 2018 wurden 2575 Mietzuschüsse gewährt. «Seit der Umsetzung dieser Hilfe Anfang 2016 haben 5231 Menschen Zuschüsse erhalten. Und fast die Hälfte davon wurde in den vergangenen neun Monaten gewährt. Die Reform trägt also definitiv Früchte», sagt das Ministerium für Wohnungswesen, das aber noch mehr Familien erreichen will.

Seit 2016 hat die Regierung 6,4 Millionen Euro für Mietzuschüsse ausgegeben, davon 3,5 Millionen Euro seit Anfang 2018. Ein Jahr, für das die Regierung zehn Millionen Euro budgetiert hat. Obwohl die Ergebnisse für diese ersten neun Monate ermutigend sind, liegen sie immer noch unter den Erwartungen des Ministeriums.

(Gaël Padiou )