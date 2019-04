Bei Feuer an Tankstelle greifen Automatismen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bricht ein Feuer aus, geraten Menschen häufig in Panik. An einer Tankstelle kann das fatale Folgen haben. Darum gelten hier besondere Vorschriften, wie der Fall vom Sonntag in Düdelingen zeigt.

«Zusätzlich zu den eigenen Sicherheitsregeln, die die unterschiedlichen Betreiber ihren Filialen vorschreiben, müssen sich die Tankstellenbesitzer in Luxemburg an die gesetzlichen Bestimmungen halten», sagt Romain Hoffmann, Präsident der Groupement pétrolier luxembourgeois (GPL) und Geschäftsführer von Aral Luxemburg. «Alle Filialen sind mit Feuerlöschern ausgestattet und die Mitarbeiter sind für den Umgang mit ihnen geschult. Darüber hinaus sind alle Verkaufsräume mit einem Schlater ausgestattet, der im Notfall sofort die Stromversorgung unterbricht.»

Keine feste Vorgehensweise

Sophie Maene, Leiterin der Kommunikation bei Total, bestätigt dies: «Für den Fall eines Brandes sind unsere Mitarbeiter vorbereitet. Sobald ein Feuer ausbricht, greifen sie gegebenenfalls mit einem Feuerlöschern ein.» Allerdings werde die Feuerwehr automatisch alarmiert, um das Risiko für Kunden und Mitarbeiter zu minimieren. Das Areal werde außerdem sofort evakuiert und eine Sicherheitszone eingerichtet. So soll verhindert werden, dass sich Unbefugte dem Gefahrenbereich nähern.

Das großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) entscheidet dann von Fall zu Fall, mit welchen Mitteln der Brand bekämpft wird: «Das hängt von der Größe und der Art des Feuers ab. Wir entscheiden kurzfristig, wie viele Einsatzkräfte und welche Gerätschaften am besten sind. Für einen Brand an einer Tankstelle gibt es keine feste Vorgehensweise», erklärt Roby Goergen vom CGDIS.

(Gaël Padiou/L'essentiel)