«Jugend hat in Differdingen keinen Platz mehr»

L'essentiel: Wie sagen Sie zu den jüngsten Vorfällen in Differdingen?

Christiane Brassel-Rausch: Die Situation hat sich nicht beruhigt. Man kann das Problem nicht leugnen, aber auf der anderen Seite hat die Gemeinde alles getan, damit sich etwas ändert. Außerdem sind seit kurzem vier zusätzliche Polizisten vor Ort. Und wenn man sie ruft, kommen sie auch.

Warum hat sich die Situation verschlechtert?

Es gibt wahrscheinlich verschiedene Faktoren: die Pandemie, die Jahreszeit, denn normalerweise ist der Park kein Problem. Bei schönem Wetter sind vor allem Familien dort.

Was hat die Gemeinde gegen das Sicherheitsproblem unternommen?

Wir haben den Park insgesamt mehr beleuchtet. Weitere Laternen sollen folgen. Wir verhandeln über die Installation von Kameras, aber das braucht Zeit, weil der Datenschutz beachtet werden muss. Wir wollen auch Streetworker einsetzen, die als Verbindungsperson fungieren sollen. Die Polizei hat zudem einen Sicherheitsplan ausgearbeitet.

Das Sicherheitspersonal ist hingegen verschwunden ...

Was hätten sie in einem Fall wie Montag noch tun können? Die Sicherheitsleute waren vor allem eine Reaktion auf das Gefühl der Unsicherheit. Sie können nicht eingreifen und nur die Polizei rufen.

Gibt es ein Problem mit den Jugendlichen in Differdingen?

Man muss unterscheiden zwischen Kriminalität, Drogenhandel, für die die Polizei zuständig ist, und Jugendlichen, die einfach nur ihre Jugend leben wollen und ein Recht darauf haben. Sie müssen einen Platz finden, an dem sie Musik und Lärm machen können. In Differdingen haben sie keinen mehr. Der Jugenddienst arbeitet daran. Um einen Platz zu finden, an dem sie lachen können, ohne dass man ihnen die Polizei auf den Hals hetzt.

Sind Sie der Meinung, dass die Gemeinde vom Staat mit diesem Problem allein gelassen wird?

Auf keinen Fall. Der Minister für Innere Sicherheit, Herr Kox, war mehrmals hier. Wir haben vier zusätzliche Beamte erhalten. Der lokale Sicherheitsplan ist eine Initiative der Polizei.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)