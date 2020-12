Opposition und Experten machen Regierung Druck

Luxemburgs wichtigste Krisenmanager, Premier Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), wurden in den vergangenen Wochen nicht müde zu wiederholen, dass sie einen erneuten Lockdown, wenn irgendwie möglich, verhindern wollen. Doch die Chancen schwinden. Vor wenigen Tagen musste Paulette Lenert eingestehen, dass «ein wirklicher Lockdown von Tag zu Tag wahrscheinlicher» werde, vor allem aufgrund der angespannten Lage in den Krankenhäusern. Aus dem Staatsministerium hat L'essentiel am Sonntag erfahren, dass sich «die Zahlen in diesem Bereich nicht verbessert haben». Deshalb werde sich der Regierungsrat vermutlich bereits am heutigen Montag zusammenfinden, um weitere Maßnahmen zu diskutieren.

Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern, darunter auch Luxemburg, forderten in der Fachzeitschrift The Lancet jüngst, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs stärkere Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie ergreifen. Eine Verallgemeinerung, die man im Bettel-Ministerium so nicht gelten lassen möchte: «Wir müssen unsere Situation berücksichtigen, die mit der anderer Länder nicht vergleichbar ist.»

Doch auch im Großherzogtum selbst werden die Forderungen nach schärferen Maßnahmen lauter. Die Ärztevereinigung AMMD setzte am Wochenende einen Hilferuf ab und bat die Regierung eindringlich, strengere Maßnahmen zu verkünden: «Das Personal ist am Ende seiner Kräfte!» Auch die Opposition – allen voran die CSV – fordert von Bettel und Lenert ein entschiedeneres Vorgehen. Nachdem die größte Oppositionspartei bereits die Maskenpflicht in Fußgängerzonen gefordert hatte, drängt sie nun auf ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit.

(jg/pw/L'essentiel)