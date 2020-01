Heute gibt es wieder Dreikönigskuchen

«Wir sind zwar nicht religiös, aber die Galette des Rois darf am 6. Januar bei uns nicht fehlen», sagt der 42-jährige Sébastien am Samstag und hält einen Dreikönigskuchen in den Händen. Er hat sich für die klassische Mandelcreme-Variante entschieden.

König für einen Tag



Entscheidend für den Geschmack des Kuchens ist nicht der Blätterteig, sondern vielmehr die Füllung: die Mandelcreme. Hauptbestandteil sind ganz fein gemahlene Mandeln, auch Mandelpuder genannt. In dem Kuchen befindet sich eine kleine Königsfigur aus Kunststoff, die denjenigen, der es entdeckt, zum König oder Königin für einen Tag kürt und ihn berechtigt, die mit dem Kuchen mitgelieferte Krone aufzusetzen und für einen Tag Wünsche zu äußern und Befehle zu erteilen.



Das Süßgebäck wird jeweils am Dreikönigstag gereicht und damit an dem Tag, an dem die Anbetung des Jesus-Kindes durch die drei Könige gefeiert wird. Entscheidend für den Geschmack des Kuchens ist nicht der Blätterteig, sondern vielmehr die Füllung: die Mandelcreme. Hauptbestandteil sind ganz fein gemahlene Mandeln, auch Mandelpuder genannt. In dem Kuchen befindet sich eine kleine Königsfigur aus Kunststoff, die denjenigen, der es entdeckt, zum König oder Königin für einen Tag kürt und ihn berechtigt, die mit dem Kuchen mitgelieferte Krone aufzusetzen und für einen Tag Wünsche zu äußern und Befehle zu erteilen.Das Süßgebäck wird jeweils am Dreikönigstag gereicht und damit an dem Tag, an dem die Anbetung des Jesus-Kindes durch die drei Könige gefeiert wird.

Anlässlich des Dräikinneksdag (die Epiphanie) sind heute Bäcker und Konditoren aus dem ganzen Land gefragt. Die traditionellen Galettes des rois liegen wieder in den Regalen. Einige Bäcker wollten nicht warten und begannen bereits am Samstag, zwei Tage früher, mit dem Kuchenverkauf. «Etwa 40 Kuchen sind schon weg», hieß es am Samstag in der Bäckerei Fischer in der Rue des Cappucins, wo zuvor 240 Kuchen vorbereitet wurden.

Jetzt auch als Himbeer-Version

Zu den klassischen Geschmacksrichtungen Mandelcreme und Apfel kommt nach Angaben der Bäckereien noch eine dritte Sorte hinzu. «Wir bieten auch eine Himbeerversion an. Aber was man sagen muss: Sie ist weniger beliebt als die Klassiker», so eine Fischer-Verkäuferin schmunzelnd. Dem Kuchen, in dem eine kleine Porzellanfigur, eine so genannte Fève, steckt, wird eine goldene Krone aus Pappe beigelegt. König oder Königin des Tages wird jene Person, die die Fève in seinem Stück Kuchen findet. Sie darf sich die Krone aufzusetzen.

Übrigens ist die Fève genauso wichtig wie die knusprige Konsistenz des Kuchens. Ein Detail, das sich die Bäckerei Hoffman in der Avenue de la Porte-Neuve zu Herzen nimmt. «Jedes Jahr bringen wir sozusagen eine neue Kollektion von Figuren heraus, speziell für Sammler», verrät ein Mitarbeiter.

(Ana Martins/L'essentiel)