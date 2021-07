Mann überfällt Spuerkeess an der Place de Metz

Ein Mann überfiel am Donnerstag die Filiale der Spuerkess an der Place de Metz in Luxemburg-Stadt. Er habe die Bankfiliale gegen 14 Uhr betreten, die Angestellten bedroht und Geld gefordert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Mit der Beute ist der Bankräuber dann aus dem Gebäude geflüchtet.

Der mutmaßliche Täter konnte nach kurzer Fahndung von einer Polizeistreife gestellt werden. Bei dem Verdächtigen fanden die Beamten die Beute des Überfalls. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

(L'essentiel)