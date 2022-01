Vorsicht vor Regen und Wind ab dem Abend

Die außergewöhnlich milde Witterung in Luxemburg und Teilen Europas wird in den nächsten 24 Stunden von starken Regenfällen begleitet werden. MeteoLux hat einen gelben Warnhinweis von heute Abend um 18 Uhr bis Dienstag um 15 Uhr herausgegeben. Die Meteorologen von Findel erwarten starke Regenfälle, die lokal 30 bis 45 Liter pro Quadratmeter erreichen können.

Grund dafür ist ein Tiefdruckgebiet nördlich der Britischen Inseln, das eine feuchte und instabile Luftmasse in Richtung Großherzogtum schickt. Es werden auch Windböen von 50 bis 60 Stundenkilometern erwartet, so MeteoLux.

Die milden Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad bleiben auch am Dienstag tagsüber bestehen. Ab Mittwoch und bis mindestens Samstag soll das Thermometer wieder jahreszeitgemäße Werte erreichen, mit 0 bis 2 Grad in der Nacht und 2 bis 4 Grad am Tag.

(L'essentiel)