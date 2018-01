«Luxemburg hat sein Soll erfüllt»

Die Zahl der Asylbewerber in Luxemburg ist im Laufe des vergangenen Jahres wieder gestiegen. Wie die Regierung am Dienstag mitteilte, beantragten von Januar bis Dezember 2017 insgesamt 2322 Menschen Asyl im Großherzogtum. 2016 verzeichnete Luxemburg 2035 Asylbewerber, 2015 waren es 2447.

2017 haben sich mehr Zuwanderer aus Frankreich als aus Portugal in Luxemburg registriert. Insgesamt 3871 Franzosen ließen sich im Vorjahr im Großherzogtum nieder, während «nur» 3504 Portugiesen hierhin übersiedelten. An dritter Position folgen die Italiener (1755 Zuwanderer), vor Belgiern (1188) und Deutschen (944). Insgesamt meldeten im Vorjahr 15.840 EU-Bürger sowie Schweizer, Norweger und Isländer einen Wohnsitz in Luxemburg an.

Jeder sechste Schutzsuchende stammte 2017 aus Syrien (368 Bewerber). Das zweithäufigste Herkunftsland ist Eritrea (224), gefolgt von Marokko (205), Serbien (190) und Algerien (169). Die Regierung führt den Anstieg der Asyldossiers auf eine verstärkte Anzahl an sogenannten Dublin-Fällen zurück. Das sind Asylbewerber, für die ein anderer Staat zuständig ist. Insgesamt 1225 Personen mussten so von den Ämtern abgewiesen werden.

Luxemburg vorbildlich

Im Rahmen europäischer Vereinbarungen («Relocation»-Programm) wurden 557 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien nach Luxemburg umgesiedelt. «Luxemburg hat damit das 2015 vereinbarte Soll erfüllt, als eines von wenigen europäischen Ländern wohlgemerkt», sagte der für Immigration zuständige Außenminister Jean Asselborn. Der LSAP-Politiker kündigte an, dass Luxemburg «keine weiteren Anstrengungen bei der Umsiedlung» machen werde. Er hoffe aber, dass andere Länder in der EU sich endlich solidarisch zeigen.

Luxemburg werde jedoch weiterhin Flüchtlinge direkt aus Drittstaaten aufnehmen («Resettlement-Programm»), unterstrich der Minister: «Das ist das System der Zukunft.» Seit 2016 kamen auf Basis des EU-Türkei-Abkommens 190 besonders gefährdete Syrer nach Luxemburg.

Beschleunigte Verfahren

Die Prozeduren im Asylwesen konnten beschleunigt werden. Im Vorjahr traf die Einwanderungsbehörde 3186 Asylentscheidungen, fast 900 mehr als noch 2016. 1152 Antragstellern, darunter 463 Syrern, wurde im Vorjahr der Flüchtlingsstatus gewährt. Im Schnitt brauchen die heimischen Behörden 7,5 Monate, um eine Asylentscheidung zu treffen.

Integrationsministerin Corinne Cahen führte aus, dass die Situation in den Flüchtlingsunterkünften weiterhin schwierig bleibt. Es würden jedoch dieses Jahr neue Unterkünfte geschaffen, notwendig sei jedoch ein stärkeres Engagement auf Gemeindeebene. Cahen verwies unter anderem darauf, dass in den Strukturen des Integrationsbüros Olai nur 43 Prozent Asylbewerber lebten - 47 Prozent der Bewohner hätten hingegen schon den Flüchtlingsstatus, fänden jedoch am freien Markt keine Wohnung.



(Jörg Tschürtz/L'essentiel)