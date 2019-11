SOS Faim wollte mit Rassismus provozieren

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Qu'ils se débrouillent!» (zu Deutsch: «Sie sollen allein klarkommen!»). Mit diesem Slogan startete die NGO SOS Faim am vergangenem Freitag eine Kampagne. Die Plakate wurden von vielen Bürgern als rassistisch und beleidigend empfunden. Einige kontaktieren daraufhin L'essentiel, andere riefen direkt die Polizei. Gemeinsam mit der verantwortlichen Agentur erklärte die NGO am Dienstag, was dahinter steckte: Sie wollten provozieren.

«Wir möchten uns bei allen bedanken, die reagiert haben», sagte Thierry Defense, Direktor der NGO. «Es hat uns beruhigt, zu sehen, dass so viele eben nicht die Augen verschließen, wenn sie Rassismus sehen.»

Der Nutzen der NGO für die Familien: 2 Euro im Jahr

Ob die Strategie, rassistische Bilder zu verbreiten, zielführend ist, kann man bestreiten. Auch lässt sich darüber diskutieren, ob die Provokation wirklich dazu dienen sollte, auf das Thema aufmerksam zu machen oder ob es darum ging, der NGO Aufmerksamkeit zu verschaffen. In Luxemburg kommt eine NGO auf 6000 Einwohner. Damit hat das Großherzogtum die höchste pro-Kopf-Quote von NGOs aller OECD-Länder.

Für die Kampagne hat SOS Faim 65.000 Euro ausgegeben. Im vergangenen Jahr sammelte die NGO 569.000 Euro. Diese Spenden gingen an etwa 284.000 Familien. Das macht rund 2 Euro pro Familie und Jahr.

