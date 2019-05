Stéphane Bern erhält Schecks für Notre Dame

Einen Monat nach dem Brand an der Kathedrale von Notre-Dame in Paris, der das Dach völlig zerstört hat, wirft die französische Tageszeitung Le Parisien am Donnerstag einen Blick in die vielen Briefe und Mitteilungen, die Notre-Dame aus alller Welt erreicht hat. Spenden in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro sind mittlerweile für den Wiederaufbau des Gebäudes eingegangen.

Und hinter fast jeder Spende steht eine Geschichte. Da ist die in sehr bescheidenen Verhältnissen lebende Familie, aus der jedes Mitglied jeweils einen Euro gespendet hat, da sind aber auch reiche Kinder, die zwischen sieben und 15.000 Euro gespendet haben. Auch die Spende aus einem Privathaushalt aus Indien kommt dem französischen Medienteam in die Finger.

Und mittendrin: Stéphane Bern. Die Redaktion von L'essentiel hat den bekannten französisch-luxemburgischen Moderator, der im Auftrag von Staatschef Emmanuel Macron für die Renovierung historischer Baudenkmäler in Frankreich zuständig ist, am Donnerstagmorgen kontaktiert. Aktuell befindet sich Bern beim Eurovision Song Contest in Israel. Bern sagte am Telefon, dass diese «Sammlung an Geschenken und Mitteilungen eine Wissenschaft für sich» sei, die auch ihn persönlich betreffe.

«Das kostet mich Briefmarken»

«Manchmal schreiben mir die Leute lieber direkt und sagen, dass ich sie bewegt habe und dass sie Organisationen nicht vertrauen», sagt der beliebte Stéphane Bern. «Ich erhalte Schecks auf meinen Namen, das sind dann zum Beispiel Beträge über fünfzehn Euro. Aber ich muss die alle wieder zurückschicken, das kostet mich Briefmarken», sagt er und lacht.

«Aber natürlich berühren mich die Briefe», ergänzt Stéphane Bern. Obwohl die Kulturerbe-Stiftung vor einigen Tagen angekündigt hat, dass sie keine Gelder mehr sammeln würde, sind Spenden für die Pariser Kathedrale weiterhin möglich, zum Beispiel über die Fondation Notre-Dame, die der Diözese von Paris unterstellt ist.

(nc/L'essentiel)