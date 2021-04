«Dieser Test ist nicht so unangenehm»

«Man dreht es fünf Mal in der Nase, gibt sechs Tropfen von dem Produkt auf den Tupfer und wartet fünfzehn Minuten, das ist ganz einfach», erklärt der Malik, Schüler der Scheierhaff-Schule in Zolwer. «Das ist nicht so unangenehm wie der Test, der im Rachen durchgeführt wird», sagt der Zehnjährige.

Die Pilotphase der Antigen-Schnelltests an Schulen, die am 24. März begonnen hat, geht zu Ende. Sie fand an sechs Schulen statt. «In Scheierhaff haben wir 370 Beteiligte, darunter 320 Schüler», sagt Philippe Kloos von der Abteilung für Primärbildung der Region Sanem. «In der vergangenen Woche hatten die Schüler, Lehrer und Erzieher bereits ein Schnelltest-Set zum Mitnehmen bekommen. Die Eltern haben uns ein Bild vom Ergebnis geschickt, sie haben gut mitgemacht.»

«Keine besonderen Schwierigkeiten»

«In den sechs Schulen hatten wir eine sehr gute Beteiligung, 95 Prozent der Personen der Schule gaben ihr Einverständnis und es wurden keine besonderen Schwierigkeiten festgestellt», fügt der Projektverantwortliche Gilles Dhamen hinzu, der für das Ministerium für nationale Bildung tätig ist.

Die Pilotphase soll im Hinblick auf eine allgemeine Anwendung der Selbsttests nach den Osterferien ausgewertet werden. «Ziel ist es, dass die gesamte Schulbevölkerung einmal pro Woche einen Selbsttest durchführen kann. Und wir zählen auf unsere Kollegen im Gesundheitsministerium, dass sie die Versorgung mit Kits sicherstellen», schloss er.

(Séverine Goffin/L'essentiel)