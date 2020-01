«Viele Fahrgäste laden ihren Frust bei uns ab»

Bei der Luxemburger Eisenbahngesellschaft CFL arbeiten 297 Zugbegleiter, die pro Tag auf mehr als 1000 Fahrten ihren Dienst verrichten. Einer von ihnen ist Jorge. Er ist verantwortlich für die Sicherheit der Reisenden und die Fahrgastinformation. Außerdem stellt er sicher, dass die Technik in den Waggons, wie die Beleuchtung oder die Türen, einwandfrei funktionieren und kontrolliert die Tickets der Passagiere.

Während seiner Ausbildung musste er nicht nur alles über die Züge und das Netz der Großregion lernen, sondern auch spezielle Schulungen besuchen – darunter auch Konfliktmanagement, Aggressionsvorbeugung und ein Kurs in Selbstverteidigung. «Viele Menschen laden leider ihren Frust bei uns ab. Wir müssen lernen damit umzugehen», sagt Jorge. Für die CFL seien er und seine Kollegen daher oft «eine Art Schutzschild».

Jorge berichtet: «Beleidigt wurde ich schon oft, körperlich angegriffen zum Glück aber noch nie.» Tatsächlich bilden Handgreiflichkeiten die Ausnahme. Nach Angaben der CFL gab es im Jahr 2018 pro einer Million Fahrgäste 41 Angriffe auf die Zugbegleiter. Um die Sicherheit zu erhöhen wurden zuletzt mehr als 400 Kameras in den Bahnhöhen und 1200 in den Zügen installiert. Eines will Jorge klarstellen: «Unsere wichtigste Aufgabe ist nicht die Fahrscheinkontrolle. Wir sind vor allem dafür da, dass unsere Gäste sicher an ihr Ziel kommen.»

(Marine Meunier/L'essentiel)