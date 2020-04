Luxemburgs Arztpraxen öffnen wieder am Montag

Kurz nachdem die ersten Corona-Fälle das Großherzogtum erreicht hatten, haben die Krankenhäuser ihren Fokus auf die Behandlung von Covid-19-Patienten gelegt. «Diese Maßnahme hat Früchte getragen. Unsere Krankenhäuser konnten die Situation gut meistern. Allerdings kann dieser Zustand auf Dauer nicht aufrechterhalten werden», sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Die LSAP-Politikerin informierte am Mittwoch gemeinsam mit dem nationalen medizinischen Koordinator, Dr. Alain Schmit, im Rahmen einer Pressekonferenz über die Änderungen, die nun im Gesundheitssystem umgesetzt werden.

Die vier Gesundheitszentren, die aufgrund der Verbreitung des Coronavirus, im Großherzogtum errichtet wurden, bleiben zunächst bestehen. Allerdings werden Patienten, die sich nicht mit dem Virus angesteckt haben dort nicht mehr behandelt. Die ärztlichen Beratungen über Video und Telefon wird ebenfalls beibehalten.

Vorsichtsmaßnahmen am Empfang

Die Arztpraxen Luxemburgs – Allgemeinmediziner, Zahnärzte und Tierärzte – können am kommenden Montag wieder ihre Arbeit aufnehmen. «Dennoch sollte der erste Reflex der Patienten bleiben, zunächst anzurufen», sagte Lenert. Wer dennoch eine Praxis aufsucht, wird am Empfang auf typische Covid-19-Symptome untersucht. Außerdem werden dort Masken verteilt und Desinfektionsmittel bereitgestellt.

Auch die Zahnärzte können ab Montag wieder Patienten empfangen. Die zahnärztlichen Notfallstationen bleiben jedoch weiterhin geöffnet. Medizinisches Schutzmaterial für die Praxen wird am morgigen Donnerstag in Limpertsberg in der Hall Victor Hugo ausgegeben.

Kein Normalzustand ohne Heilung

Alain Schmit betonte im Anschluss, dass die Bürger sich nicht vor dem Besuch beim Arzt fürchten müssten. Die Praxen seien sicher. Wie Lenert sagte aber auch Schmit, dass man zunächst jedoch weiterhin zum Telefonhörer greifen solle. Eine Rückkehr zum Normalbetrieb in den Arztpraxen sei für Mitte Mai vorgesehen.

Ein Problem seien jedoch weiterhin die Planungen von Operationen. «So lange es kein Medikament oder keienn Impfstoff gegen das Virus gibt, können wir nicht zum Normalzustand zurückkehren», sagte Schmit. Wann die OP-Planung wieder normal läuft, sei noch nicht absehbar. Welche Patienten operiert werden, sei weiterhin die Entscheidung der Krankenhäuser.

(L'essentiel)