Yannick und Cloe sind Luxemburgs TikTok-​​Stars

Der Video-Sharing-Dienst TikTok ist weltweit ein echtes Phänomen. Auch in Luxemburg haben sich etliche Jugendliche mit dem TikTok-Fieber angesteckt. Die 16-jährige Cloe ist einer der TikTok-«Stars» des Landes. «Ich habe 2016, als die App rauskam, angefangen». Mittlerweile hat sie 2,1 Millionen Reaktionen auf ihre Posts und 37.000 Follower.

Seitdem hat es die Schülerin zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. «Die Leute erkennen mich auf der Straße.» Die Reaktionen sind gespalten: «Einige beleidigen mich. Aber es gibt auch viele Komplimente», erklärt die 16-Jährige. Auf TikTok heißt sie Cloevonvan. Und was genau macht sie da? Kurze Choreographien, «Trends» genannt. «Das sind Tänze von höchstens 15 Sekunden», erklärt Cloe bescheiden. Angeklickt werden sie von Menschen auf der ganzen Welt.

Auch die Comedy-Videos des 21-jährigen Yannick Iannellis werden von 13.000 Followern gesehen. Der Schüler war bereits auf YouTube aktiv, konzentriert sich aber mittlerweile voll auf TikTok. «Es gibt mehr Feedback und es kommt auch schneller als bei anderen Netzwerken», sagt er.

Die Videos sind bei TikTok auf 60 Sekunden begrenzt. Bei dieser App hat die Generation Z die Oberhand. Yannick ist derzeit einer der seltenen Millennials. «Die Menschen fangen erst an, das Potenzial der App zu erkennen». Cloe meint, Luxemburg ist «spät dran. In Deutschland werden bereits Fan-Treffen organisiert. So etwas ist hier noch unvorstellbar. Luxemburg hat den Hype noch nicht mitgekriegt».

