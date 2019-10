Neue Wege für Studierende mit BTS

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Der Arbeitsmarkt verändert sich ständig. Wir müssen Studenten daher besser darauf vorbereiten», sagte Claude Meisch, Minister für Hochschulwesen und Forschung, am Montagmorgen.

Gute Nachrichten für Studierende mit einem höheren Fachdiplom (brevet de technicien supérieur - BTS), die ihr Studium fortsetzen möchten. Möglich wird dies durch ein Übergangsmodell zwischen BTS und Bachelorstudiengängen. «Zwei Pilotprojekte, die diesen Übergang ermöglichen, sind bereits angelaufen. Der Bachelor in Rechnungswesen und Steuern sowie der Bachelor in Animationszeichnen», so der Minister.

Weiterbildung für Beamte

Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, dass Studierende ihren Lehrplan individuelle abändern können, um spezifische Fähigkeiten zu erlangen (Upskilling) und auf Wunsch sogar umschulen (Reskilling) können. «Das Kompetenzzentrum der Universität Luxemburg hat die Aufgabe, das Angebot der universitären Weiterbildung zu entwickeln und die Angebote zu schaffen, die nachgefragt werden», fügte Claude Meisch hinzu.

Die Digitalisierung ermöglicht ein flexibles Angebot von Schulungen. «Wir denken über die Schaffung einer Plattform für Fernstudien nach. Dabei geht es nicht nur um die Hochschulbildung, sondern zum Beispiel auch um Weiterbildungen für Beamte», so der Minister abschließend.

(Ana Martins/L'essentiel)