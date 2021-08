«Die fünf Intensivpatienten sind nicht geimpft»

Premierminister Xavier Bettel (DP) ist am Mittwochmittag vor die Presse getreten, um einen Überblick über die Situationen zu geben, welche die Regierung aktuell besprechen. Dabei gehe es nicht nur um das Pandemie-Geschehen im Land, sondern auch um die Hochwasser-Katastrophe und den Afghanistan-Konflikt.

Die Corona-Lage beschreibt der Regierungschef als weitgehend stabil, auch wenn die Zahlen in Luxemburg leicht steigen würden. Dies könne man auf Reiserückkehrer zurückführen. Größter Übertragungsfaktor im Land sei weiterhin die Familie. Die dominante Variante ist eindeutig Delta.

Klare Worte findet Bettel im Hinblick auf die aktuellen Corona-Patienten in den Krankenhäusern. «Die fünf Personen auf der Intensivstation und davon einer, der intubiert ist, sind nicht geimpft», so der Premier. Von den übrigen Krankenhaus-Patienten seien darüberhinaus ebenfalls 80 Prozent nicht geimpft. Bettel stellt mit ernster Miene klar: «Die Impfung schützt gegen einen schweren Verlauf.»

« Klimwandel auch in Luxemburg »

Im Hinblick auf die Hochwasser-Katastrophe lobt der Premier die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung und unterstreicht auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern. Er bezeichnet es als «Glück», dass Luxemburg Mitte Juli keine Toten zu beklagen hatte. «Wir sehen, dass der Klimawandel auch in Luxemburg Realität ist», so Bettel. «Wir müssen agieren und gegen die Erderwärmung vorgehen, um den nächsten Generationen auch eine Lebensqualität zu garantieren».

« Keine Garantien »

Die Afghanistan-Krise bezeichnet Bettel als «menschliche Tragödie» und resümiert, dass die internationale Gemeinschaft es nicht fertig gebracht habe, eine stabile und nachhaltige Zukunft für Afghanistan zu realisieren. Luxemburg habe mit seinen Nachbarländern zusammengearbeitet, um Wege zu finden, Leute sicher zum Flughafen in Kabul zu bringen.

«Ich bin erleichtert, dass der Flieger mit der Luxemburger Familie sicher in Europa angekommen ist», so Bettel. Eine Garantie, dass man alle Afghanen mit Verbindungen ins Großherzogtum evakuieren kann, könne er allerdings nicht geben. Die Lage sei unübersichtlich, auch weil aktuell rund 200 Flugzeuge für die Luftbrücke im Einsatz sind. Wer in welchem Flieger sitzt, sei teilweise gar nicht genau zu überblicken.

Für weitere Infos zur Afghanistan-Krise verweist Bettel auf die Pressekonferenz ab 13 Uhr mit Außenminister Jean Asselborn (LSAP) und Armeeminister und Vizepremier François Bausch (déi Gréng).

