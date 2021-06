«The Voice» castet Kandidaten in Luxemburg

Im vergangenen September schafften es die zwölf Jahre alte Naomi und die achtjährige Lena, beide aus Luxemburg, ins Finale respektive Halbfinale der Casting-Show «The Voice Kids» in Frankreich.

Nun sucht das Format erneut Sänger und Sängerinnen aus dem Großherzogtum: Am Samstag, 19. Juni, von 11 bis 17 Uhr, findet im Kinepolis Kirchberg wieder das Casting von «The Voice» und «The Voice Kids» statt, in Anwesenheit von Casting-Direktor Bruno Berberes und dem künstlerischen Produzenten Pascal Guix.

« Es tauchen immer wieder neue Talente auf »

Etwa vierzig Kandidaten können an der Show teilnehmen. «Die vorherige Staffel war beeindruckend, aber es tauchen immer wieder neue Talente auf», erklärt Gregory Vajs, der für «The Voice» in Luxemburg verantwortlich ist.

Wer teilnehmen will, muss bis zum 17. Juni sein Talent auf Video in Smartphone-Qualität festhalten. Der Clip geht mit Name, Vorname, Alter und Ort sowie einer elterlichen Erlaubnis bei Minderjährigen per E-Mail an castingtvlu@gmail.com.

Naomi hat es im vergangenen Jahr ins Finale geschafft.

#TheVoiceKids

Comment bien se préparer avant sa 1/2 Finale de The Voice Kids ? ✨

Karine Ferri a demandé à Lena juste avant sa prestation

RDV ce soir pour la 1/2 Finale de The Voice Kids sur @TF1 et @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/d1aPeiHBrZ — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) October 3, 2020

(Cédric Botzung/L'essentiel)