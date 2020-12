Als die Grenzen noch geschlossen waren

Wer heute 20 ist, wird sich kaum noch daran erinnern können: Die Zeit, als Zollbeamte noch die Grenzen Luxemburgs bewachten. Nico Dusseldorf war 1977 knapp 19 Jahre alt, als er die Prüfung als Zollbeamter bestand. Der Zollverwaltung trat er «am ersten Tag nach dem Ende des Wehrdienstes» bei und verließ sie erst im Februar 2018 für den wohlverdienten Ruhestand. Was ursprünglich eine Zufallsbewerbung war – Dusseldorf träumte eigentlich von einer Karriere bei der Polizei – reifte mit der Zeit immer mehr zur Leidenschaft heran. In seiner Karriere als Zollbeamter durfte er dementsprechend einiges miterleben. So auch die Öffnung der EU-Binnengrenzen im Jahr 1993.

Für ihn habe alles 1977 in Echternach angefangen. Damals befanden sich dort noch zwei Grenzübergänge nach Deutschland – der eine für «die Lokalbevölkerung» und der andere «auf der europäischen Strecke». «Wir arbeiteten zu zweit im Drei-Schicht-Dienst. Um 5 Uhr ging es los. Während der eine am Straßenrand stand, saß der andere im Büro. Nach einer Stunde wechselten wir uns ab», erzählt Dusseldorf. Pkw- und Lkw-Fahrer meldeten ihre Ware an und bezahlten gegebenenfalls vor Ort eine Zollgebühr. Der Zollbeamte notierte damals sogar den Tankinhalt des Fahrzeugs bei der Einfahrt in das Großherzogtum, der bei der Ausfahrt nicht höher sein durfte». Es sei definitiv eine andere Zeit gewesen. «Damals waren wir schon über einen elektrischen Taschenrechner froh», erzählt Dusseldorf weiter.

« Wir wurden ständig angeschrien, weil es nicht voranging »

Pro Jahr seien etwa 1000 Menschen an der Grenze festgenommen und –gehalten worden. Es sei für die Sicherheit des Landes wichtig und effektiv gewesen, so der heutige Rentner. Die Kriminalität habe damals noch ganz anders ausgesehen. Zwar waren die Zollbeamten damals bereits bewaffnet, doch der illegale Handel sei noch lange nicht so weit verbreitet gewesen wie heutzutage. In Echternach sah Dusseldorf viele deutsche Staatsbürger vorbeifahren. «Nach zwei Wochen war einem jeder bekannt», sagt er. Nostalgisch sei er aber nicht. Seiner Meinung nach sei die Öffnung der Grenzen 1993 nötig gewesen. Außerdem haben die Neuaufgaben der Zollverwaltung – im Bereich der Straßenkontrollen, Lebensmittelsicherheit und im internationalen Verkehr – es ermöglicht, relevant zu bleiben. Die Zahl der Mitarbeiter habe sich übrigens in 27 Jahren nicht geändert und liege nach wie vor bei etwa 400 Mitarbeitern.

Aus seiner Zeit auf der Zolldienststelle fehlt es nicht an Anekdoten. Dusseldorf kann sich noch gut an einen Nato-Beamten erinnern, der seine diplomatische Immunität ausnutzen wollte, um die Zollgebühr zu vermeiden. «Er war sehr verärgert, bezahlte aber im Endeffekt trotzdem. Die Ware vergaß er jedoch wieder mitzunehmen. Dabei handelte es sich um frisches Fleisch, das wir wenige Minuten später zum Glück einem seiner Kollegen für ihn mitgeben konnten», erzählt Dusseldorf. «Wir wurden ständig angeschrien, weil es nicht voranging! In Remich war zusätzlich zur Zollkontrolle gerade hinter der Grenze eine Ampel installiert worden», erzählt der ehemalige Zollbeamte. Bei dem heutigen Verkehr von 200.000 Pendlern am Tag wäre die damalige Organisation unvorstellbar. Nico Dusseldorf ist Zeuge der europäischen Geschichte. Nach seiner Karriere als Zollbeamter engagiert er sich weiterhin in verschiedenen Arbeitsgruppen der Europäischen Kommission.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)