Pkw bedient Tramhaltestelle am Royal Hamilius

Er ist nicht der Erste und aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht der Letzte: Wie uns ein Leser-Reporter mitteilt, hat sich am Montagabend gegen 19.40 Uhr ein Autofahrer auf die Tramgleise am Royal Hamilius verirrt. Immer wieder haben die Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle Probleme, die Straße von den Gleisen zu unterscheiden.

«Am Steuer des Autos hat ein etwas älterer Fahrer gesessen. Die Leute, die in der Tram waren, mussten wegen ihm aussteigen und ein Stück laufen», so der unser Leser. Erst im Dezember war es an derselben Stelle zu einer ähnlichen Situation gekommen.

(fl/L'essentiel)