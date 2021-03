Luxemburger Vermieter dürfen Haustiere ablehnen

Vermieter dürfen Mietern die Haltung von Haustieren in deren Wohnung verweigern, auch im sozialen Wohnungsbau, erklärte Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) auf eine Frage des Abgeordneten Marc Goergen (Piraten).

Obwohl sie der Meinung ist, dass die Anwesenheit von Tieren wichtig sein kann, vor allem für einsame Menschen, will die Ministerin das Thema nicht gesetzlich regeln. Sie wolle dies nicht tun, um das Angebot an erschwinglichem Wohnraum, das im Land bereits unzureichend ist, nicht zu verringern. Wenn der soziale Wohnungsbau Tiere akzeptieren würde, bestünde die Gefahr, dass weniger Vermieter zustimmen würden, den Wohnraum in dieser Form zu vermieten, argumentiert sie.

Es liegt also bei den Vermietern, ob sie Haustiere erlauben oder nicht. Der Fonds de Logement akzeptiert zum Beispiel Haustiere, sofern sie die Wohnung nicht beschädigen und die Nachbarschaft nicht stören. Ziel ist es, kostspielige Reparaturen aufgrund von Schäden, die durch Tiere verursacht wurden, zu vermeiden.

(jg/L'essentiel)