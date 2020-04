Elternvertretung kritisiert Schulstart Anfang Mai

«Viele Eltern äußern derzeit Bedenken über die geplante Wiedereröffnung der Schulen im Mai», wie die Nationale Elternvertretung (RNP) in einer Pressemitteilung schreibt. Die Organisation existiert im Großherzogtum seit 2018, um den luxemburgischen Eltern eine offizielle Stimme zu geben. Eine Petition, in der die geplante Rückkehr in die Schule Anfang Mai abgelehnt wird, hat bereits mehr als 12.000 Unterschriften gesammelt.

Für die Nationale Elternvertretung «sollte sich die Frage des Zeitplans für die Wiedereröffnung vollständig an wissenschaftlichen Studien und Ratschlägen zu Gesundheit und Sicherheit orientieren und nicht von möglichen wirtschaftlichen, politischen oder anderen Interessen abhängig sein». Ab 4. Mai soll der Schulbetrieb nach Plänen der Regierung wieder aufgenommen werden, zunächst für Schüler, die kurz vor ihren Prüfungen stehen. Am 11. Mai soll die restliche Sekundarstufe folgen, am 25. Mai werden auch wieder Grundschulen und Kindergärten öffnen. Die Elternvertretung bedauere «zutiefst, dass das Ministerium es nicht für sinnvoll hielt, das RNP zu konsultieren», da «die Stimme der Eltern in diesem besonderen Kontext unbedingt zu berücksichtigen ist».

Alternierender Unterricht fordert berufstätige Eltern und ihre Arbeitgeber

In seiner Rede hatte Premierminister Xavier Bettel darauf hingewiesen, dass er sich auf Experten verlasse, um umsichtige Entscheidungen zu treffen. «Wir werden einen Ausschuss einsetzen, den wir regelmäßig konsultieren werden. Es wird aus acht Personen bestehen, die ethische, gesundheitliche, wirtschaftliche und andere Entscheidungen treffen sollen. Es ist wichtig, einen solchen Ausschuss zu haben, mit dem wir uns austauschen und uns fragen können, welche Strategie wir in den kommenden Wochen verfolgen wollen.»

Ein weiterer Grund für die Unzufriedenheit der Eltern ist der sogenannte alternierende Unterricht, durch den die Schüler in zwei Gruppen zur Schule sollen, wodurch sie nur jede zweite Woche in der Schule sein werden. «Dieser Vorschlag wird sehr schwierig umzusetzen und ist für die Schüler, Lehrer, Eltern, Schulen und Unterstützungsstrukturen kompliziert», vor allem fordert er aber «berufstätige Eltern und ihre Arbeitgeber». Die Elternvertretung schlägt vor, dass Kurse für alle Stufen von 8 bis 13 Uhr organisiert werden sollten. Dies würde es den Eltern ermöglichen, am Nachmittag Sonderurlaub zu nehmen, und es würde vermeiden, dass die Kinder in der Schule essen müssen, da die Idee der Lunchboxen anstelle des Kantinenbesuchs für die Eltern zusätzliche Komplikationen mit sich bringt. Auch sollten Kinder unter sechs Jahren weiterhin vom Schulbesuch befreit sein.

(jw/L'essentiel)