«Liberty House» hält jetzt die Zügel in der Hand

Am Dienstag wurde das ehemalige ArcelorMittal-Werk in Düdelingen in einer feierlichen Zeremonie an den neuen Eigentümer Liberty House Capital übergeben. Der Düdelinger Bürgermeister, Dan Biancalana, überreichte dabei Sanjeev Gupta, dem CEO von Liberty House, ein Buch über die Geschichte der Stahlindustrie in der viertgrößten Stadt Luxemburgs. Die symbolische Übergabe sollte, drei Monate nach der Übernahme des Werkes durch den indisch-britischen Industriellen, die Zeitenwende im Düdelinger Stahlwerk verdeutlichen.

Der Außenseiter im Stahlgeschäft waren dabei bemüht, die seit der Übernahme kursierende Skepsis, zu entkräften. Die neue Geschäftsleitung zeichnete ein optimistisches Bild für die Zukunft des Standortes Düdelingen.

«Ein Sanierungskonzept nach der Bestandsaufnahme»

«Wir wollen schnell wachsen, mit unserer Vision und unseren Ideen. Ja, die Metallbranche befindet sich weltweit in der schwersten Krise seit 2008, aber wir sehen darin eine Chance, neue Technologien zu entwickeln», sagte Sanjeev Gupta am Rednerpult.

Zusammen mit dem Standort Lüttich ist das Stahlwerk Düdelingen «die Speerspitze der Beschichtungssparte der Gruppe in Nordeuropa, die Produkte der Sparte sind in der Automobil-, Industrie- und Lebensmittelbranche gefragt», berichtet Frédéric Tancrez, Geschäftsführer von Liberty Steel Lüttich-Düdelingen. Mit 1300 Mitarbeitern profitieren die Standorte Luxemburg und Belgien von «einem Sanierungskonzept nach einer 100-tägigen Analyse».

« Welche Produkte werden wir entwickeln? »

Fromme Wünsche, «die nur schöne Worte bleiben», das ist die Einschätzung von Alain Rolling von der OGBL. «Wir müssen in die Menschen investieren, um den Standort nachhaltig zu gestalten», fuhr er fort. «Besorgt und zögerlich» begrüßte Robert Fornieri, stellvertretender Generalsekretär des LCGB, zu Beginn den «offenen Dialog» mit den neuen Chefs, die Garantien für den Erhalt der Beschäftigung und die Fortsetzung von Sozialvereinbarungen.

Die Grundzüge des zukünftigen Investitionsplans sind jedoch derzeit noch unklar. «Die Erteilung von Lizenzen im Besitz von ArcelorMittal ist unerlässlich. Was werden wir stattdessen tun? Welche Produkte werden wir entwickeln? Was werden die Synergien innerhalb der Gruppe sein?» Dies alles sind neue Herausforderungen, auf die Liberty Antworten geben muss.