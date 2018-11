Augen auf beim Black Friday-​​Kauf!

Wie in den vergangenen zwei Jahren findet auch am kommenden Freitag wieder der «Black Friday» statt, an dem sämtliche Online-Händler mit unzähligen Schnäppchen locken. Kunden können der geballten Marketing-Offensive, die traditionell vor allem in den USA das Weihnachtsgeschäft einleitet, nur schwer widerstehen.

«Seien Sie vorsichtig beim Online-Shopping», warnt das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg (CEC). Es ist ratsam, im Internet zu recherchieren, ob der jeweilige Online-Shop vertrauenswürdig ist. Darüberhinaus wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Website des Shops die Identität des Verkäufers und eine Postanschrift eindeutig angibt. «Die einfache Angabe einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer reicht nicht aus», betont das CEC.

Keine Panik vor künstlichen Countdowns

Auch sollte sichergestellt sein, dass die Internetseite über eine sichere Methode zur Zahlungsabwicklung verfügt, damit die entsprechenden Daten sicher übertragen werden können (z.B. durch ein Vorhängeschloss-Symbol in der Adressleiste). Den Verbrauchern wird auch empfohlen, sichere Zahlungsmethoden zu verwenden (Kreditkarte oder Rechnung anstelle von Vorauszahlung).

Entscheidend für die erfolgreiche Schnäppchenjagd ist aber vor allem vor Abschluss des Kaufvertrages die Preise zu vergleichen. Oft werden Kunden durch künstliche Countdowns in diversen Online-Shops unter Druck gesetzt und vernachlässigen den Preisvergleich. Sollte man trotzdem mal zu teuer gekauft haben, profitieren Kunden laut CEC bei Online-Käufen EU-weit von einem 14-tägigen Widerrufsrecht, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen.

(L'essentiel)