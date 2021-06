Graspollen plagen Allergiker dieses Jahr bis Mitte Juli

Wer Heuschnupfen hat, kennt die Symptome: Niesen, brennende Augen bis hin zu einem gereizten Hals. Wer noch nichts von seinem Glück weiß, dem könnten diese Symptome verraten, dass sie zur Gruppe der Allergiker gehören. Besonders seit den letzten Tagen gibt es Luxemburg sehr viele Pollen, wie François Hentges, Arzt in der Abteilung Immunologie-Allergologie des CHL (Centre hospitalier de Luxembourg), erklärt.

Die Graspollensaison ist derzeit in vollem Gange und soll wohl noch bis Mitte Juli andauern. Das sei darauf zurückzuführen, dass sie wegen des kalten und regnerischen Wetters später als erwartet begonnen habe. Normalerweise beginnt es etwa Mitte Mai, manchmal auch Anfang Mai. «Aus demselben Grund fing auch die Baumpollen-Saison (Februar, März April) verspätet an und war nicht ganz so intensiv», sagt der Spezialist gegenüber L'essentiel.

«Nicht mitten am Tag nach draußen gehen»

Mit der lang ersehnten Ankunft des Sommers im Großherzogtum und Temperaturen um die 30 Grad, machen nun die Pollen den Betroffenen das Leben wieder schwerer. Wer von gutem Wetter profitieren und lange Spaziergänge oder andere Outdoor-Aktivitäten unternehmen will, sollte seine Motivation bestenfalls ein bisschen ausbremsen. Das rät zumindest der Allergologe den Betroffenen: «Man sollte bei den aktuellen Bedingungen versuchen, den Kontakt mit Pollen zu meiden, nicht mitten am Tag bei schönem und windigem Wetter nach draußen gehen, und sich insbesondere nicht zu sehr körperlich anstrengen.»

Medikamente können je nach Symptomen verschrieben werden, doch der beste Weg, die jährlichen Unannehmlichkeiten zu verhindern oder zu verringern, sei, mit seinem Arzt zu schauen, ob eine prä-saisonale immuntherapeutische Behandlung in Frage komme, erklärt Dr. Hentges. Das ist zwar für diese Pollensaison nicht mehr möglich, doch für das kommende Jahr könne man sich immer noch wappnen.

Etwa 15 Prozent der luxemburgischen Bevölkerung leiden an einer Pollenallergie. Atemwegsallergien sind besonders bei jungen Menschen verbreitet.

