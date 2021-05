Multitalent macht Zwischenstopp am Findel

Bereits zum vierten Mal schickte Luxemburg am Samstagmorgen im Rahmen der EUTM-Mission (EU Training Mission in Mali) 13 junge Soldaten nach Mali. Ein Einsatz, bei dem Luxemburger Soldaten «die malische Armee so ausbilden, dass sie in Zukunft auch selbst gegen Djihadisten vorgehen können», erklären General Steve Thull und Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng). «Unsere Leute werden während 14 Monaten auf eine solche Mission vorbereitet», berichtet der General.

14 Monate, in denen versucht werde, die Gegebenheiten der Mission eins zu eins nachzuahmen, damit die Leute mit der bestmöglichen Vorbereitung losgeschickt werden können. Dazu gehöre Stress, wenig Schlaf, aber auch und insbesondere das Aneignen von Techniken. «Das muss im Falle eines Angriffs instinktiv angewendet werden können. Beispielsweise eine Drohne zu fliegen und sie so zu steuern, dass sie eben die Bilder liefert, die benötigt werden. Das muss erst erlernt werden», fasst er einen Teil der Ausbildung zusammen.

«Zwei bedeutende Sicherheitsunterschiede»

Zum Anlass der Abreise zu diesem Einsatz wurde die Presse eingeladen, das neue multifunktionale Militärflugzeug, das das Einsatzteam nach Mali bringt, zusammen mit dem Verteidigungsminister François Bausch zu besichtigen: Ein Airbus A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport). «Vergleicht man diesen Airbus mit einem normalen Zivilflugzeug, gibt es hinsichtlich der Sicherheit zwei bedeutende Unterschiede», erläutert Johan van Soest, der für die Umrüstung des Airbus verantwortlich war. Zum einen sei das Cockpit gepanzert, sodass keine Kugeln eindringen können, zum anderen verfüge das Flugzeug über eine Art Verteidigungsmechanismus, anhand dessen Flugkörper und Geschosse durch Sensoren detektiert und Gefahren geortet werden können. An beiden Seiten des Flugzeugs sind Laser angebracht, die in solchen Fällen auslösen.

Mit einem Vergleich will van Soest die Technik anschaulicher gestalten: «Für den Flugkörper fühlt es sich an, als würde er direkt in die Sonne blicken. Das Flugzeug ist nicht mehr sichtbar, sondern nur ein sehr helles Licht. Das hat zur Folge, dass das Flugzeug nicht mehr weiter verfolgt werden kann.»

Zweck des Flugzeuges sei aber vor allem seine Multifunktionalität. Passagier- und Cargoflug sowie auch Luftbetankung müssen hier keine einzelnen Missionen sein, sondern können, wenn nötig, alle auf einmal durchgeführt werden. Der mittlere Teil könne zudem zum Krankenhaus umfunktioniert werden.

(Liz Mikos/L'essentiel)