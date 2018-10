Handwerkskammer warnt vor «schwarzen Schafen»

Marie (Name von der Redaktion geändert) bezog ihre Wohnung, die genau nach Plan gebaut worden war. Als sie dann vom Projektträger, den Energieausweis (auch CPE oder Energiepass genannt) «as-built», in dem die Energieeffizienz des Gebäudes angegeben werden muss, einforderte, weigerte dieser sich.

Marie ist verärgert über das Nicht-Entgegenkommen des Bauprojektträgers: «Ich wollte sicherstellen, dass ich eine Wohnung mit AAA-Klassifizierung gekauft habe, wie zum Zeitpunkt des Verkaufs vereinbart», erklärt sie. Ihre Besorgnis wächst, zumal Messungen, die sie von einem Experten durchführen ließ, darauf hindeuten, dass einige Kriterien nicht den Prognosen des geplanten Energieausweises entsprechen.

Es gibt viele «schwarze Schafe»

Dieses Dokument muss jedoch in der Baugenehmigung, die der Gemeinde vorgelegt wird, enthalten sein. Auf Nachfrage weisen die Handwerkergenossenschaft und die Handwerkskammer darauf hin, dass am Ende der Baustelle ein Energieausweis «as-built» geliefert werden muss, wenn während der Arbeiten Änderungen an dem autorisierten Energieausweis auftreten. Dies ist in der Regel auch der Fall. Ein Entwurf einer großherzoglichen Verordnung sieht auch die Generalisierung des Passes für alle Neubauten vor, auch wenn es keine Änderungen während der Bauarbeiten gegeben hat.

«Der Sektor fordert immer mehr Kontrollen, weil es gibt, die keine gute Arbeit leisten», heißt es in der Erklärung weiter. Die Gemeinden sind nicht ausreichend ausgestattet, um zu überprüfen, ob die Energieausweise der Neubauten immer so eingehalten werden, wie sie registriert wurden.

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)