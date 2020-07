Das Riesenrad dreht sich auf der «Kinnekswiss»

Das Event soll die Schueberfouer in diesem Jahr ersetzen - und es ist schon von Weitem zu sehen: Das Riesenrad. «Während unserer Fahrradtour haben wir das Riesenrad von Belair gesehen, also haben wir für einen kleinen Stopp angehalten», sagen Sophie, 34, und Gregory, 35, die mit ihren kleinen Kindern unterwegs waren. Und ihr Urteil fällt positiv aus: «Es ist sehr schön, wenn man die Stadt über den Baumkronen erscheinen sieht», sagt Grégory.

Das 50 Meter hohe Riesenrad mit seinen 36 Gondeln, die jeweils Platz für bis zu sechs Personen bieten, wurde am Samstag im Kinnekswiss Park eröffnet. Sie ist eine der Attraktionen in der Hauptstadt, die die Schueberfouer ersetzen wird, die diesen Sommer aufgrund der Covid-19-Pandemie vom Veranstaltungsplan gestrichen wurde.

Am Sonntag waren vor allem Familien am Riesenrad oder gingen an den Ständen nebenan essen. «Wir sind ein bisschen enttäuscht von der Schueberfouer», sagte Bruno, 20, der mit seinem Bruder und seinem Vater kam, «aber wir müssen die Hygienevorschriften respektieren». «Wir verstehen die Situation», fügt Monica hinzu, während ihr Sohn am Strand auf dem Place du Théâtre gespielt hat.

(Severine Goffin/L'essentiel)