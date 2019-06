Ihr Talent führt Jill Crovisier rund um die Welt

Ihre Leidenschaft für das Tanzen entdeckte Jill Crovisier im Alter von achtzehn Jahren. Damals begann sie im Escher Conservatoire ihre Ausbildung im zeitgenössischen und klassischen Tanz. Seitdem ist die junge Frau aus Rümelingen ständig in der ganzen Welt unterwegs, um ihre Kunst zu perfektionieren. 2019 wurde sie sogar mit dem vom Luxemburger Kulturministerium verliehenen «Lëtzebuerger Danzpräis» ausgezeichnet.

«Mit 18 habe ich die Schule verlassen. Damals wurde mir gerade mein erster Vertrag in Peking angeboten. Ich wusste damals schon, dass ich Tänzerin werden wollte», erzählt die Choreografin. Nach einem Aufenthalt in Asien absolvierte Crovisier ein Tanzstudium in Frankreich, New York, Israel und Indonesien.

Meistens hält sich die 31-Jährige im Ausland auf. Derzeit arbeitet sie an insgesamt fünf Tanzstücken auf der ganzen Welt.

Tanzen habe heilende Wirkung

Auch in ihrer Heimat Luxemburg gönnt sich die ausgezeichnete Tänzerin keine Pause. Dort nimmt sie an Tanztherapieprojekten teil. Diese richten sich an Jugendliche mit Beeinträchtigungen. Laut Crovisier habe Tanzen eine heilende Wirkung.

Am kommenden Samstag tritt Jill Crovisier mit ihrem Solo-Projekt Zement im Rahmen des Mindless-Tanzwettbewerbs auf der Bühne der Luxemburger Rotondes auf.

(Ana Martins/L'essentiel)