Hakenkreuze verschandeln Spielplatz in Merl

Spaziergänger haben am Sonntagmorgen Schmierereien am Spielplatz des Park Merl entdeckt: Zwei schwarze Hakenkreuze prangen dort auf den Kinderspielgeräten. «Sie waren schon gegen 10.30 Uhr da», schrieb eine L'essentiel-Leserin. Wann genau sie dort hingesprüht wurden, ist aktuell nicht klar.

Auch ein Pentagram, das wohl ein Davidstern werden sollte, ist auf dem Boden zu sehen. «Die städtischen Dienststellen und die Polizei haben mir bestätigt, dass dies so bald wie möglich entfernt wird», so die Leserin. Auf Anfrage bestätigte die Polizei, dass sie seit Sonntag mehrere Anzeigen erhalten habe und am Montagmorgen eine Beschwerde der Stadt Luxemburg eingegangen sei.

Von der Stadt heißt es, dass der Fall verfolgt werde.

(nc/L'essentiel)