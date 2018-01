Luxemburger Schüler sollen Handys ausschalten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vor allem auf Drängen von Eltern hin wird derzeit eine Verordnung über die Nutzung des Smartphones in der Schule ausgearbeitet. Der Minister für Nationale Bildung, Claude Meisch, arbeitet derzeit an einer großherzoglichen Verordnung über allgemeine Schulbestimmungen. Diese sind hinsichtlich der Nutzung von Smartphones derzeit noch sehr vage, doch das soll sich mit der Verordnung ändern.

So müssen Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts ihr Handy ausschalten, «es sei denn, der Lehrer möchte es für den Unterricht nutzen», heißt es aus dem Ministerium. Über die Nutzung der mobilen Geräte außerhalb des Unterrichts darf jede Schule selbst entscheiden.

Verantwortungsvoller Umgang ist gefragt

Darüber wird bereits jetzt an mehreren Schulen im ganzen Land diskutiert, unter anderem auch am Lyzeum Aline Mayrisch. «Vertreter von Eltern, Schülern und Lehrern arbeiten an einem gemeinsamen Dokument», sagt Schulleiter Gaston Ternes. «Die Idee ist, einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Smartphone zu definieren.»

Das bedeutet, das Gerät nicht übermäßig häufig zu verwenden. Der «übertriebene» Einsatz von Handys könne ein echtes Problem darstellen, betont Claude Meisch, der «Information und Prävention» einem schlichten Verbot vorzieht. Ein solches wäre ohnehin «schwer umzusetzen», sagt Jean-Paul Lenertz, Direktor des «Lycée Technique du Centre».



(Thomas Holzer/L'essentiel)