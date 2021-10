Die Sonne heizt und leuchtet für etwa 120.000 Menschen

Im vergangenen Jahr hat die in Luxemburg produzierte Solarenergie den Strombedarf von rund 120.000 Menschen gedeckt. Innerhalb von sechs Jahren ist die installierte Leistung somit von 110 MW auf 187 MW gestiegen, ein Sprung von 70 Prozent, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung des Energie- und des Finanzministeriums am Montag hervorgeht. «Die Solarenergie spielt eine zentrale Rolle bei der Energiewende in Luxemburg. Es hilft Luxemburg, seine Ziele für erneuerbare Energien von 25 Prozent zu erreichen und seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2005 zu senken», erklärte Energieminister Claude Turmes.

Allein im Jahr 2020 wurden demnach insgesamt 609 neue Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen. Doch die Regierung will noch weiter gehen und plant deshalb, die Steuerbefreiung für kleine Anlagen zu verlängern. Deshalb werden rückwirkend zum 1. Januar 2021 auch die Einkünfte aus dem Verkauf des erzeugten Stroms von der Steuer befreit – wenn die Anlage nicht mehr als 10 kWp leistet. Nach der alten Regelung lag die Grenze der Anlagen bei einer Leistung von vier kWp. «Dank der steuerlichen Flexibilität können mehr Akteure von der in Luxemburg produzierten Photovoltaik profitieren», betont der Finanzminister Pierre Gramegna.

Zusätzlich zu dieser Förderung von Kleinanlagen hat die Regierung soeben eine vierte Ausschreibung für Photovoltaik-Großkraftwerke mit einem Gesamtvolumen von 55 MW veröffentlicht, was der Produktion von rund 35.000 Einwohnern entspricht. Es handelt sich um fünf Grundstücke, darunter ein Industriegelände, zwei äußere Gebäudebereiche und zwei schattige Bereiche oder Wasserbecken (die Spezifikationen sind auf Anfrage über pv@energie-etat.lu erhältlich).

(mc/ L'essentiel)