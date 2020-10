Steuermaßnahmen belasten den Staatshaushalt

Finanzminister Pierre Gramegna (DP) präsentierte den Ausschüssen für Finanz- und Haushaltsvollzugskontrolle am Montag in der Chamber eine erneute Verschlechterung der Staatsfinanzen. Angesichts der aktuellen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Ungewissheit stellte der Minister den Abgeordneten nun monatliche Einschätzungen vor.

In den ersten neun Monaten des parlamentarischen Jahres sind die Einnahmen um 7,1 Prozent zurückgegangen. Das sind demnach 934 Millionen Euro weniger als anfangs geplant, sagte Pierre Gramegna, laut André Baulers (DP), Vorsitzender des Finanzausschusses, Bericht. Nur 1,05 Milliarden Euro fließen in diesem Zeitraum in die Kassen. Erklären lässt sich dies durch die steuerlichen Maßnahmen, die die Unternehmen unterstützen sollen.

Höhere Schulden, geringeres Wachstum

Betrachtet man die Ausgaben, sei die Situation nicht viel besser. Sie sind um 2,4 Milliarden Euro, also 17,4 Prozent, auf 16,5 Milliarden Euro gestiegen, hielt André Bauler fest. Auch hier sind besondere Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der Krise für die Verschlechterung der Konten verantwortlich. «Es sollte allerdings auch daran erinnert werden, dass die öffentlichen Finanzen im vergangenen Jahr außergewöhnlich gut waren», hieß es von André Bauler.

Die Schulden beliefen sich Ende September auf 26,5 Prozent des BIP und betrugen 16,5 Milliarden Euro. Die 27-Prozent-Marke sollte aber bis zum Ende des Jahres noch erreicht werden. Zudem geht André Bauler inzwischen davon aus, dass das von Statec für 2021 prognostizierte Wachstum von sieben Prozent «zu optimistisch» sei.

(jg/L'essentiel)