Die Beihilfen zum Wohnen werden großzügiger

Ein einfacheres System und« großzügigere und gerechtere» Beihilfen. So lässt sich zusammenfassen, was das neue Gesetz über Wohngeld ermöglichen soll. Die Reform soll entsprechend der Konjunktur und dem Preisanstieg im Immobiliensektor angepasst werden und das aktuelle Gesetz, das seit dem 25. Februar 1979 in Kraft ist, aktualisieren – ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Das Ziel des Wohnungsbauministeriums ist einfach: Möglichst vielen benachteiligten Bewohnern Zugang zu individuellen Hilfen zu ermöglichen.

Die Liste der Änderungen ist lang und das Vorhaben komplex. «Aber fair», antwortet der Minister für Wohnungsbau, Henri Kox. Doch was genau steht eigentlich an? Für die Mietbeihilfe wird die Erstattungsgrenze von 40 auf 50 Prozent angehoben. Für den Mietzuschuss fällt zudem weg, drei Monatseinkommen vorzuweisen zu müssen. Das Ministerium versichert, dass das Gesetz «den Kreis der förderfähigen Mieter erweitern» werde. Dasselbe gilt für die Hilfen für den Erwerb von Wohneigentum: Die staatliche Garantie beispielsweise soll künftig fast 80 Prozent der Bevölkerung offen stehen. Die Eigenheimzulage wird auf Grundlage des Nettoeinkommens festgelegt und die obligatorische Wohndauer von zehn auf zwei Jahre reduziert.

Mehr erschwingliche Wohnungen

Außerdem wurde die Sparprämie, die zukünftige Eigentümer ermutigen soll, «die notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, um ein Startkapital zu bilden», wie Kox sagte, komplett überarbeitet: Sie soll künftig zehn Prozent der jährlichen Sparsumme betragen, bis zu einem Maximum von 5000 Euro über zehn Jahre. Die Reform der individuellen Förderung dürfte das Ministerium für Wohnungsbau allein im Jahr 2023 schätzungsweise mit 62,5 Millionen Euro belasten. 2020 betrug dieser Posten 35,6 Millionen Euro.

Das neue Gesetz will auch die vergangenen 40 Jahre Bau von erschwinglichem Wohnraum entstauben und für die Zukunft dynamisieren. Die Wohnbeihilfen werden verstärkt, so dass jeder zweite Haushalt für erschwingliche Mietwohnungen in Frage kommt und bis zu 70 Prozent der Wohnungen zu moderaten Preisen verkauft werden können. Die Rolle des sozialen Vermieters soll «anerkannt und aufgewertet» werden.

Laut dem Wohnungsbauministerium ist dies eine gemeinnützige Aufgabe. Um diese Komponente des erschwinglichen Wohnungsbestands finanziell zu fördern, wird das Ministerium 2023 voraussichtlich 239 Millionen Euro ausgeben, was 66 Prozent ihres Budgets für das Jahr entspricht. 2015 waren es 200 Millionen weniger.

(nc/L'essentiel)