Weniger HIV-​​Infektionen im Jahr 2018

«Die Zahlen für 2018 sind sehr positiv», sagte Gesundheitsminister Étienne Schneider zum neuen Bericht des Beobachtungsausschusses für Aids am Donnerstag. «Seit 2013 ist die Zahl der HIV-Neuinfektionen erstmals zurückgegangen. 43 Neuinfektionen gegenüber 60 im Jahr 2017», so Schneider weiter.

Der Rückgang der Ansteckungen ist besonders bei heterosexuellem Männern mit 14 im Jahr 2018 gegenüber 31 im Jahr 2017 spürbar. Der Minister wies auch darauf hin, dass die Zahl der Ansteckungen durch verseuchte Spritzen von zehn auf vier gesunken ist: «Die Verteilung von rund 500 Einmalspritzen im Jahr 2018 hat die Zahl der Infektionen deutlich reduziert», sagte Schneider.

Schnelltests in Kürze in den Apotheken erhältlich

Dennoch wurde ein Anstieg der Neuinfektionen in der homosexuellen und bisexuellen Gemeinschaft festgestellt. 21 Fälle stehen 2018 gegenüber 15 im Jahr 2017 gegenüber, sagt Carole Devaux, Vorsitzende des Aids-Ausschusses. Am stärksten betroffen sind in dieser Gruppe Menschen im Alter von 26 bis 35 Jahren. «Insbesondere müssen wir das Bewusstsein bei jungen Menschen schärfen», ergänzte Schneider.

Um den Zugang zur HIV-Diagnose zu erleichtern, hat der Gesundheitsminister darauf hingewiesen, dass die angekündigten Schnelltests in den kommenden Tagen in den Apotheken zum Preis von 25 Euro angeboten werden. In den Supermärkten des Landes seien sie Ende November erhältlich. Ihnen beigefügt wird ein Informationsblatt in vier Sprachen (Französisch, Deutsch, Englisch und Portugiesisch).

(Ana Martins/L’essentiel)