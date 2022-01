Impfzentrum wurde der Vorsicht wegen geschlossen

Die Entscheidung ist Sonntagmittag gefallen, erklärt Luc Feller, Hochkommissar für nationale Sicherheit. Wegen der akuten Gefahr, dass Platten von der Decke fallen könnten, musste das Impfzentrum in der Victor Hugo-Halle in Limpertsberg, in dem wöchentlich 10.000 Menschen geimpft werden, vorübergehend geschlossen werden.

Die logistische Herausforderung eines solchen Umzugs ist enorm. In weniger als 24 Stunden müssen die 16 Impflinien, die EDV-Ausrüstung und die medizinischen Geräte zum neuen Standort gebracht und aufgebaut werden. Ab Montag, 13 Uhr, wird dann in Halle 3C der Luxexpo The Box geimpft. «Die Arbeit geht heute Abend, heute Nacht und morgen früh weiter, wir sind optimistisch», erklärte Luc Feller am frühen Sonntagabend. Personen, die einen Termin auf dem Limpertsberg hatten, werden gebeten, sich zu dem festgelegten Datum und der festgelegten Uhrzeit zur LuxExpo zu begeben.

Shuttle-Bus zwischen der Victor-Hugo-Halle und Luxexpo

Der Zugang erfolgt über den Hauptparkplatz (Halle 3C). Das Kommissariat für nationalen Schutz plante am Sonntagabend, alle Betroffenen per E-Mail zu benachrichtigen. Für den Fall, dass die Leute zu Fuß kommen, wird von der Stadt ein Shuttle-Bus zwischen der Victor-Hugo-Halle und Luxexpo eingerichtet.

Es wird wahrscheinlich bis Mittwoch dauern, bis klar ist, wann das Zentrum auf dem Limpertsberg wieder geöffnet werden kann. Es gibt zwar kein festes Datum, aber das Hochkommissariat für den nationalen Schutz hat «den ganzen Januar ohne den Standort an der Victor Hugo-Halle» geplant. Aufgrund einer vorzeitigen Lieferung von 40.000 Impfdosen von Pfizer sollen am 10. Januar zwölf zusätzliche Impflinien in der Luxexpo eröffnet werden – ergänzend zu den 16, die bereits in der Luxexpo bestehen.

«20 Prozent müssen noch überzeugt werden.»

Seit 14. Dezember wurden in Luxemburg 1800 Fünf- bis Elfjährige geimpft. «Für Januar wurden bereits 2000 weitere Termine vereinbart», erklärt Luc Feller. Er ist der Ansicht, dass es noch etwas Zeit brauche, um eine Bilanz zu ziehen. Zumal die Priorität der Kampagne «nach wie vor bei der Impfung der Erwachsenen liegt».

Innerhalb der vergangenen drei Monate haben 210.000 Personen ihre Booster-Impfung erhalten und 60.000 haben bereits einen Termin, wie Luc Feller erklärt. Am Montag werden 36.000 neue Impf-Einladungen verschickt. Seit Anfang Januar ist der Zeitraum zwischen der zweiten und der Booster-Impfung auf vier Monate verkürzt worden. Dennoch könnte diese Frist «noch weiter verkürzt werden».

In einigen Tagen werden demnach 390.000 Personen eine Einladung für eine Booster-Impfung erhalten haben. Nach Angaben von Luc Feller «vereinbaren 40 Prozent der Eingeladenen sofort einen Termin, 40 Prozent etwas später, und 20 Prozent müssen noch überzeugt werden».

Santé will Screening-Kapazitäten erhöhen

Während einige Länder die Quarantänezeit bereits verkürzt haben, werden auch im Großherzogtum derzeit Gespräche geführt, um die Quarantäne- und Isolationszeiten nach einer Infektion anzupassen.

In den vergangenen Tagen wurden im Land täglich mehr als 1000 neue Fälle gemeldet. Da das Screening neben der Impfung und der Kontaktverfolgung einer der Hebel zur Überwachung der Epidemie ist, führt das Gesundheitsministerium Gespräche mit den Laboren, um die Screening-Kapazitäten zu erhöhen.

