Neues Urlaubsdorf entsteht im Norden Luxemburgs

Die Luxemburger Regierung will den Tourismussektor im Norden des Landes stärken. An den Weiswampacher Seen soll in den nächsten zwei Jahren ein neues Feriendorf errichtet werden. In der Region entstehen dadurch 50 neue Jobs.

Das Projekt wird vom belgischen Immobilienentwickler Groupe Lamy finanziert, der bereits ähnliche Parks in Belgien und Frankreich verwaltet. Unterstützung kommt von der Kommune Weiswampach und dem Wirtschaftsministerium. Die geplante Investitionssumme beträgt 50 Millionen Euro.

Der künftige «Suneo Park Luxembourg», so der Name des Feriendorfs, wird nach ökologischen Prinzipien gebaut und soll sich an den Ufern der zwei künstlichen Seen harmonisch in die Landschaft integrieren. Das Areal umfasst rund 20 Hektar, das entspricht etwa 28 Fußballfeldern. Insgesamt sind 20 Ferienhäuschen sowie ein Vier-Sterne-Hotel mit 70 Zimmern, 16 Studios und fünf Suiten sowie einem Wellnessbereich vorgesehen. Als Zielgruppe sollen Wassersportler und aktive Naturgenießer angesprochen werden.

