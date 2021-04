Achtung vor falschen Santé-​​Mitarbeitern!

«Das Gesundheitsministerium geht nicht von Tür zu Tür», warnt das Ministerium am Dienstagabend in einer Mitteilung. Mehrere Haushalte in der Gegend um Fels hätten den Behörden von Personen berichtet, die bei ihnen geklingelt und angegeben hätten, vom Gesundheitsministerium oder dem Gesundheitsamt zu sein.

Die falschen Mitarbeiter sprechen französisch, seien hartnäckig und versuchten, sich Zugang zu den Häusern der Bewohner zu verschaffen. Das Ministerium ruft daher die Anwohner zur Vorsicht auf und rät, diese Personen nicht hereinzulassen. Jeder Versuch sollte bei der Polizei unter 113 gemeldet werden.

(L'essentiel)