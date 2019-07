Drei, zwei, eins, los geht's mit «Wibbel an Dribbel»!

Am heutigen Freitag und vom 8. bis zum 11. Juli findet in der Coque die 29. Auflage des «Wibbel an Dribbel»-Events statt. Mehr als 2000 Grundschüler und insgesamt 100 Sportlehrer aus elf luxemburgischen Sportvereinen nehmen an dem Event teil. Auch Profi-Athleten kommen vorbei und zeigen, was sie können.

Organisiert wird das «Wibbel an Dribbel» vom Sportministerium in Zusammenarbeit mit der Lasep (Ligue des associations sportives de l'enseignement primaire). Zum zweiten Mal seit seiner Gründung im Jahr 1991 stehen in diesem Jahr Kinder im Alter von sieben bis acht Jahren im Mittelpunkt. «Das Ziel des Events ist es, den Kindern verschiedene Sportarten näher zu bringen, ihr Interesse zu wecken und eventuell den ein oder anderen Athleten zu entdecken», sagt Sportminister Dan Kersch.

Die Sportveranstaltung findet nicht nur in der Coque statt. Auch in den Gemeinden Mersch, Hesperingen und Redingen steht Bewegung auf dem Programm. Durch die Erweiterung des Events auf lokaler Ebene soll einer größeren Zahl von Kindern die Möglichkeit gegeben werden, daran teilzunehmen.

(Dimitry Jaffrès)