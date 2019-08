Zahl der Tornado-​​Opfer steigt auf 19

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Wichtigste in Kürze:

• Am Freitagabend gegen 18 Uhr wütete ein Tornado im Süden Luxemburgs.



• Betroffen ist vor allem der Raum Petingen/Niederkerschen.



• Verletzt wurden mindestens 19 Personen, zwei davon schwer.



• Rund 100 Häuser sind bis auf Weiteres unbewohnbar.



• Die Regierung hat einen Krisenstab unter Leitung von Sozialminsiter Dan Kersch (LSAP) eingerichtet.



Samstag, 10. August 2019

10.49 Uhr

Sozialminister Dan Kersch (LSAP) hat während einer Pressekonferenz am Samstagmorgen eine «schwere Bilanz» nach dem Unwetter von Freitagabend gezogen.

• Die Zahl der Verletzten ist auf 19 angestiegen, zwei davon schwer. Bei der Zwischenbilanz in der vergangenen Nacht bestand nur Kenntnis von 14 Verletzten.



• Zwischen 80 und 100 Häuser seien nicht mehr bewohnbar.



• Für rund 60 Personen seien Unterkünfte besorgt worden. «Einige Betroffene sind im Urlaub oder haben selbst eine Lösung finden können», erklärte der Minister.

9.56 Uhr

Der Krisenstab informiert derzeit die Presse über den Stand der Dinge.

Am Samstagmorgen informierte der Krisenstab die Presse. (Foto: CGDIS)

7.55 Uhr

Die Supermarkt-Kette Cactus teilt mit, dass die Filiale in Bascharage nach dem Unwetter am Samstag geschlossen bleibt. Alle anderen Geschäfte würden wie gewohnt öffnen.

6.52 Uhr

Der staatliche Wetterdienst Meteolux ruft für den heutigen Samstag zwischen 10 und 18 Uhr die gelbe Sturmwarnung aus. Im ganzen Land sei mit Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern zu rechnen. Mehr Details zum Wetter gibt's in diesem Artikel.

2.55 Uhr

Die Regierung kündigt für Samstagmorgen um 9.30 Uhr eine Pressekonferenz im Kulturhaus Käerjenger Treff in Bascharage an. Sozialminister Dan Kersch (LSAP) sowie Paul Schroder, Generaldirektor des Corps grand-ducal d’incendie et de secours würden dann, nach dem Unwetter den Medien Rede und Antwort stehen.

2.52 Uhr

Die Regierung teilt mit, dass sich Sozialminister Dan Kersch, der Innenministerin Taina Bofferding (beide LSAP) vertritt, sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht hat. Er bestätigte die Opfer- und Schadenszahlen, die kurz vor Mitternacht kommuniziert worden waren. Außerdem dankte er den über 200 Rettungskräften sowie rund 40 Polizisten, die im Einsatz sind oder waren.

Aufgrund der auch am Samstag drohenden Stürme rät der Krisenstab der Bevölkerung, sich nicht in die betroffenen Gebiete zu begeben.

0.20 Uhr

Der Mineralölkonzern Total teilt mit, dass die Tankstelle in Bascharage durch das Unwetter in Mitleidenschaft gezogen wurde. Mitarbeiter der Filiale seien nicht verletzt wurde, allerdings habe ein Kunde von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Tankstelle bleibe wegen nötiger Aufräum- und Reparaturarbeiten bis auf Weiteres geschlossen.

Freitag, 9. August 2019

23.50 Uhr

Der von der Regierung einberufene Krisenstab unter Leitung von Sozialminister Dan Kersch (LSAP) zieht eine erste Zwischenbilanz:

• Die Zahl der Verletzten steige auf 14. Zwei davon seien schwer verletzt.



• In Käerjeng seien rund 100 Gebäude durch das Unwetter beschädigt worden. Bei etwa 35 Häusern sei das Dach teilweise oder sogar komplett abgedeckt worden. In Petingen seien zirka 60 Häuser betroffen.



• Zwar seien die Aufräumarbeiten bereits im vollen Gange. Diese könnten aber noch tagelang andauern.



• In Zusammenarbeit mit den Gemeinden seien zwei Notunterkünfte eingerichtet worden, in denen die betroffenen Bürger Zuflucht suchen können.



• Zwischen 17 und 21 Uhr sei der Notruf 112 über 1000 Mal kontaktiert worden. Rund 200 Rettungskräfte waren im Einsatz



• Priorität habe zunächst gehabt, weitere Verletzte zu vermeiden. Deshalb seien die in Mitleidenschaft gezogenen Gebäude im Bereich zwischen Petingen und Käerjeng kontrolliert worden.



• Mehrere Strommasten seien bei dem Wetter umgestürzt. Die Stromversorgung der betroffenen Gebiete sei jedoch gewährleistet.



21.31 Uhr

Luxemburgs Regierung hat nach dem Unwetter einen Krisenstab eingerichtet. Bisher habe man Kenntnis von sieben Verletzten.

Nodeems e Tornado iwwert de Süden ewech gezunn ass a staark Schied hannerlooss huet ass mam @MINTLuxembourg a Haut-Commissariat à la protection nationale eng Cellule de Crise ageruff gi fir eis e Rapport iwwer d’Situatioun ze maachen. D’Regierung steet de Betraffenen zur Säit. pic.twitter.com/sQmD9nQXo6 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) August 9, 2019

19.08 Uhr

Erste Bilder der Rettungskräfte zeigen, welche Spur der Verwüstung der Tornado hinterlassen hat.

[Intempéries] une tornade a frappé peu avant 18h les communes de Bascharage et Pétange impactant de nombreuses habitations et un supermarché. Renforts spécialisés en route. Accès difficile dû aux routes bloquées. Merci de ne pas encombrer le 112. pic.twitter.com/LBsP3VNnwm — CGDIS (@CGDISlux) August 9, 2019

18.59 Uhr

Die Polizei teilt mit, dass beim Unwetter im Raum Petingen/Niederkerschen mehrere Gebäude beschädigt wurden. Durch umgefallene Bäume, Verkehrsschilder und sonstige Trümmer sind mehrere Straßen in den beiden Ortschaften derzeit nicht befahrbar. Auf vielen umliegenden Straßen ist der Verkehr zum Erliegen gekommen.

Die Polizei rät, bis auf Weiteres diesen Teil des Landes mit dem Fahrzeug zu meiden. Bislang seien neben teils starken Beschädigungen an Gebäuden und Infrastrukturen vereinzelt leichtverletzte Personen gemeldet worden.

18.15 Uhr

Über den Süden Luxemburgs ist am Freitagabend gegen 18 Uhr ein Tornado gefegt. Dies belegen zahlreiche Fotos und Videos, die Leserreporter in diesen Minuten der L'essentiel-Redaktion zuschicken. Betroffen sind demnach vor allem die Gemeinden Petingen und Niederkerschen.

(Philip Weber/L'essentiel)